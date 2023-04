'É dor o tempo todo', diz Nicolas Prattes sobre Diego de 'Todas as flores'

Diego (Nicolas Prattes) se arrependerá de ter acreditado em Débora (Barbara Reis) (foto: Estevam Avellar/Globo)

Se há um personagem que sabe o que é sofrer sem descanso em "Todas as flores", certamente é o injustiçado Diego, papel de Nicolas Prattes. Agora, na segunda parte da novela do Globoplay, no entanto, o jovem passa por transformações intensas. Porém, ainda carregadas de extrema aflição.









"É dor o tempo inteiro ali. Quando as mudanças acontecem, é por um sentimento muito bonito. Tudo que Diego faz é por conta do amor que sente pela família. Eu também saí transformado. Na segunda parte, pude contracenar mais com o resto do elenco, porque na primeira era quase outra trama", conta.





Apesar de dura, Nicolas encara a trajetória de Diego como bonita. Nesta nova leva de capítulos da obra de João Emanuel Carneiro, o ex-garçom se dá conta das escolhas erradas que fez ao cair na lábia de Samsa (Ângelo Antônio) e Débora (Barbara Reis). Na busca por recuperar a mãe e os irmãos, ele se envolveu com os responsáveis por um esquema de tráfico humano.





"São sentimentos muito controversos. Logo no início, a gente tem a personalidade do Diego bem descrita. É aquele cara criado pela mãe, que é como um pai para os irmãos e de origem humilde. Foi-lhe ensinado que tudo o que tinha era o caráter. Depois, a gente o vê fazer coisas para as quais não foi criado", analisa.





Nos primeiros 45 episódios, Diego foi parar na rua ao ser despejado com a mãe, Dequinha (Kelzy Ecard), e os irmãos, Jéssica (Duda Batsow) e Biel (Rodrigo Vidal). Então, aceitou uma proposta do promotor Luís Felipe (Cassio Gabus Mendes): assumir o crime que não cometeu em troca de dinheiro.

Vingança

Nada saiu como o esperado. Além de ficar sem a grana, sofreu com o desaparecimento dos parentes. Na continuação da história, ele quer concluir seu plano de vingança e se alia a Rafael (Humberto Carrão), que se esforça para desmantelar a quadrilha.

"As piores coisas acontecem de repente. Nessa nova fase, Diego traça um objetivo, sabe o que quer e logo vê que estava indo por um caminho completamente errado. A prioridade dele muda", garante o ator.