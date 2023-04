A sintonia total de Leticia Cannavale, Thaís Melchior e Daniela Paschoal

Leticia Cannavale, Thaís Melchior e Daniela Paschoal participaram do 'Policast', podcast de 'Poliana moça' (foto: Rogério Pallatta/SBT)

Amigas na trama e na vida real, Leticia Cannavale, Thaís Melchior e Daniela Paschoal, que interpretam, respectivamente, Cláudia, Luísa e Joana em "Poliana moça", sucesso exibido no SBT/Alterosa, marcam presença também no "PoliCast".









Thaís afirma que dois pontos foram cruciais para a aproximação das três. “Elas sempre foram próximas, mas dois momentos de que me lembro foram a crise no casamento da Joana e do Sérgio, e a morte do Marcelo”, diz.





Na vida real, as atrizes gostam de sair para “fofocar”, dançar e, principalmente, se reunir na casa de alguma delas para jantar.





As amigas aproveitam para eleger Leticia como a melhor conselheira do grupo. “Ela tem uma sacada de coisas que, às vezes, a gente não percebe, ela fala para ficar ligada nisso e naquilo. É bem certeira ”, afirma Daniela.

Deu match





Questionadas se a relação foi sempre boa, Leticia afirma que deu match logo de cara.





“Cena é jogo. Então, quando você está com boas jogadoras, quando as jogadoras estão absolutamente disponíveis para cena e para o jogo, é muito legal e muito difícil de dar errado”, afirma.





Sobre o futuro de “Poliana Moça”, Thaís afirma que a relação de Luísa e Otto (Dalton Vigh) ainda terá frutos, mas prefere deixar o mistério no ar.





Em clima de despedida da novela, Daniela afirma que chorou ao desmontar os cenários. As três declaram que a despedida da produção foi emocionante.

Projetos Com o fim das gravações, Leticia vai estrear uma peça, Thaís usará o tempo para descansar e Daniela pretende viajar e trabalhar em um curta-metragem, do qual é diretora.





O podcast “Policast” vai ao ar às terças, logo após a exibição da novela, e fica disponível no canal de “Poliana moça” no YouTube e nas plataformas de áudio.

Thaís elege uma cena marcante, que mostra o entrosamento das três: “A gente estava arrumando a mesa para almoçar, cada uma pegando alguma coisa. A cena não tinha nada demais, mas foi especial porque vimos ali o quanto temos sintonia na vida mesmo, foi a cena que provou para gente o como a amizade ficou.” Leticia e Daniela concordam.