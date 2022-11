Alexandre Nero: 'Stenio é o mesmo, mas eu não sou'

Alexandre Nero diz que seu personagem, advogado alegre e sorridente, "seduz até o juiz" (foto: Ellen Soares/Globo)

Alexandre Nero voltou a interpretar o advogado Stenio em “Travessia”. Na novela das 21h da Globo, ele vive um jogo de gato e rato com a ex-esposa, a delegada Helô (Giovanna Antonelli). Personagens originais de “Salve Jorge” (Globo, 2012 a 2013), o retorno dos dois foi orquestrado pela autora Gloria Perez, na defesa de que o público nunca se esqueceu do casal. A dinâmica ainda é a mesma: enquanto ele advoga muitas vezes a favor dos culpados, ela está ao lado dos inocentes. Alexandre Nero voltou a interpretar o advogado Stenio em “Travessia”. Na novela das 21h da Globo, ele vive um jogo de gato e rato com a ex-esposa, a delegada Helô (Giovanna Antonelli). Personagens originais de “Salve Jorge” (Globo, 2012 a 2013), o retorno dos dois foi orquestrado pela autora Gloria Perez, na defesa de que o público nunca se esqueceu do casal. A dinâmica ainda é a mesma: enquanto ele advoga muitas vezes a favor dos culpados, ela está ao lado dos inocentes.





Mais destaque "Stenio segue investindo na aproximação com a ex-mulher, que resiste aos encantos dele. De acordo com Nero, em “Salve Jorge”, o personagem aparecia menos e sua trama era focada na relação com Helô. Agora, ele ganha espaço em outras histórias, trabalhando com Moretti (Rodrigo Lombardi) e a sócia Laís (Indira Nascimento), e no caso policial de Oto (Romulo Estrela) e Brisa (Lucy Alves).





“Stenio está mais na trama central desta vez. Ele não sabe muito bem quem está certo ou errado, participa como advogado. É inteligente, sagaz e um profissional competente, transita entre um homem alegre e sedutor. É alguém que sabe conversar e é sorridente. Seduz até o juiz", afirma.

Stenio (Alexandre Nero) vive jogo de gato e rato com a ex-esposa Helô (Giovanna Antonelli) na trama de Gloria Perez (foto: Fábio Rocha/Globo)





Os 10 anos que distanciam as novelas “Travessia” de “Salve Jorge” não passaram apenas para os intérpretes. Stenio e Helô mantêm a essência do que representaram no passado, só que com atualizações.





Segundo Alexandre Nero, o ex-marido demonstra ser mais solitário, pois carrega o peso da idade e da separação da mulher que ama.





"Quem pediu o divórcio foi Helô. Fico imaginando que foi por causa de ciúme. Ele tem uma solidão profunda, por isso está sempre atrás dela. Acho que esse é o grande barato. Eu e a Giovanna temos a facilidade de transitar entre o humor e o drama, que é um parque de diversões para o telespectador", comenta.

''O final feliz funciona em novela, mas o que não dá um bom resultado é felicidade o tempo inteiro. Tem de ter uns conflitos. Gloria (Perez, autora) começou com eles separados e a semente é a mesma: passa pelo humor, drama, afeto e carinho'' Alexandre Nero, ator







Ainda curioso a respeito do rumo que seguirá na obra aberta, Nero vê um crescimento em Stenio. O intérprete quer investigar o que aconteceu com o personagem entre um folhetim e o outro. Junto com Giovanna Antonelli, tem dado continuidade à construção da relação do casal.

"Stenio é um papel rico, participa de uma trama mais dramática da novela e quero saber onde Gloria vai colocá-lo. É o oposto da Helô, um cara que morre de medo de arma. Não quer violência e nem brigar. É burocrático, resolve as coisas na oratória", finaliza o ator.