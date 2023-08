Zeca Camargo e Glenda Kozlowski estreiam amanhã no lugar de Faustão

689

Apresentadores comandarão o "Melhor da noite", atração que une jornalismo e entretenimento (foto: Renato Pizzutto/Band)



Três pilares: jornalismo, variedades e interatividade. Com esse propósito, Glenda Kozlowski e Zeca Camargo estreiam o “Melhor da noite”, ao vivo , nesta segunda (21/8), às 20h30, na Band. A atração terá a missão de substituir o programa comandado por Faustão, que encerrou seu contrato com a emissora.

A vez dos idosos

Entre os destaques, haverá de realities a gastronomia, passando por games, viagens, ciência, encontros e reencontros. Idosos vão dar match no quadro “Melhor do amor”.

“Quero que as pessoas se sintam na sala da casa dos melhores amigos, que seja um encontro diário para conversar, dar risada, mergulhar em uma notícia que chamou mais a atenção. Nunca comandei atração com plateia, então vai ser muito gostoso ter esse olho no olho”, declarou Glenda.

“O ritmo do ao vivo nos dá a oportunidade de ir formatando e experimentando aos poucos. Além disso, nós poderemos contar com a participação do público em casa, através das redes sociais”, acrescentou Zeca Camargo.





Os apresentadores terão a ajuda da inteligência artificial. Uma voz feminina irreverente, afiada e perspicaz vai dar informações, fazer comentários, ajustes técnicos e ainda tirar dúvidas de quem estiver assistindo.

Logo após o “Melhor da noite”, vai ao ar o “Perrengue do dia”. O humorístico também será exibido aos domingos, às 20h.

