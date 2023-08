Domingo de clássicos e inéditos para festejar os 42 anos do SBT

689

Elencos de 'Chiquititas' e 'Carrossel' vão se enfrentar no 'Qual é a música', sob o comando de Patricia Abravanel (foto: SBT/reprodução)



Inaugurado em 19 de agosto de 1981, o SBT manteve a programação popular e inovadora, consolidando-se na vice-liderança de audiência já em seu primeiro dia no ar. Popular, porque se aproxima do público através de seus comunicadores. Inovadora por ter sido, até então, a única emissora de televisão que nasceu de um programa, o “Programa Silvio Santos”.

A gincana dominical, comandada por Celso Portiolli, terá nomes que marcaram gerações. Artistas da casa estarão no palco para celebrar a data – claro, com direito a tortas na cara.

Já no início da tarde, Eliana faz homenagem à emissora paulista e relembra sua própria trajetória no canal do Dono do Baú.

Para fechar a programação especial, Patricia Abravanel apresenta o “Programa Silvio Santos. A atração vai reviver quadros clássicos com personagens que fizeram história na emissora.

Nessa edição temática, Patricia comanda “Qual é a música”, “Jogo das 3 pistas” e “Jogo dos pontinhos”, revelando ao público sucessos do dominical que perduram há seis décadas.

Silvio Santos comandou por muitos anos o 'Qual é a música' (foto: SBT/divulgação)

Clássicos da TV

O SBT não parou no tempo. Clássicos da emissora foram repaginados e novos artistas surgiram no decorrer dessas décadas. Gugu Liberato, Celso Portiolli, Mara Maravilha, Eliana, Maisa Silva, Larissa Manoela, Ana Paula Arósio, Christina Rocha e Luis Ricardo foram alguns deles.

Programas como “Viva a noite”, “Porta da esperança”, “Hebe”, “Flavio Cavalcanti” , “Show maravilha”, “Bozo”, “Jô Soares onze e meia”, “De frente com Gabi” e “A praça é nossa”, entre outros, se fundem à história da televisão brasileira.





Atualmente, o SBT cobre 198 milhões de telespectadores e 69 milhões de lares. Conta com 110 emissoras no país, oferecendo 24 horas de programação diversificada. O complexo da emissora paulista ocupa 230 mil metros quadrados, com cerca de 74 mil metros quadrados de área construída. Conta com oito estúdios e cidade cenográfica de 6,5 mil metros quadrados. É um gigante que veio para ficar.