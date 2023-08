Patricia Abravanel segue passos do pai e brilha no 'Programa Silvio Santos'

689

No comando do 'Programa Silvio Santos', Patricia Abravanel supera desconfianças e tem superado o 'Domingo espetacular', da Record (foto: Gabriel Cardoso/SBT)

Neste domingo (13/8), Dia dos Pais, Patricia Abravanel tem um motivo a mais para comandar o “Programa Silvio Santos”, a partir das 20h, no SBT/Alterosa. A atração, que tem colhido bons índices de audiência, já tem em seu DNA a missão de levar alegria ao público, passando isso de pai para filha.









Invicta desde maio

Recentemente, Patricia Abravanel passou a vencer com frequência o “Domingo espetacular”, da Record, ficando atrás apenas do “Fantástico”, da Globo. Neste ano, na Grande São Paulo, ela acumula a média anual de 7,1 pontos, contra 6,9 da Record (cada ponto equivale a cerca de 207 mil indivíduos).





A diferença ainda é curta, mas tem crescido nos últimos meses. Ela está invicta desde maio. Em junho, foram 7,6 pontos para o SBT contra 6,8 da Record, recorde do ano da apresentadora. Já no mês passado, o SBT cravou 7,4 pontos contra 7,0 da TV de Edir Macedo.





Para a apresentadora do SBT, não há dúvidas do próprio mérito: afinal, se não desse certo, jamais estaria no ar no horário nobre do domingo.





“Nós trabalhamos com resultados, tanto de audiência quanto de faturamento. Meu pensamento está sempre ligado em fazer o que é melhor para o SBT. Jamais ficaria no ar se eu não desse Ibope, se eu não fosse um ativo positivo para a empresa e de alguma forma colaborasse para o crescimento do SBT", afirma Patricia.





"A aprovação do público está evidenciada na audiência, pois é o telespectador quem assiste e prestigia o nosso programa a cada domingo", explica a apresentadora. "Eu fico muito feliz com esse acolhimento do público, e agradecida por cada mensagem de encorajamento que recebo. Descobri que amo comunicar e amo essa conexão com as pessoas. Meu desejo sempre foi e sempre será o de honrar o legado do meu pai", diz a apresentadora.

No especial do Dia dos Pais, o humorista Tom Cavalcante e a filha, Maria Cavalcante, participam do 'Programa Silvio Santos' (foto: Gabriel Cardoso/SBT)

Cenário moderno e aposta no 'DNA'

O bom desempenho também passa por mudanças que aconteceram na atração, que introduziu um cenário mais moderno e tem apresentado edição mais frenética. Patricia reconhece que houve alterações, mas diz que o espírito do programa que Silvio Santos comandou por tanto tempo segue inalterado.





"O DNA do programa continua o mesmo em todos os sentidos", avalia. "O cenário mais moderno e o fato de eu estar ali apresentando dão a impressão de que mudamos o programa para ter a minha cara, mas, na verdade, toda a essência é a mesma, e acho que por isso segue um sucesso."





Em paralelo ao trabalho no palco, Patricia também tem participado da administração do Grupo Silvio Santos. No mês passado, ela acompanhou a irmã, Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, em uma agenda em Brasília junto a ministros e políticos. "Faço parte do conselho do grupo, e todas as decisões estratégicas passam por nós. Hoje nosso foco está na sustentabilidade, inovação e crescimento dos negócios", detalha.



Falando em Silvio Santos, que não aparece em um estúdio de televisão desde abril de 2022, Patricia deixa claro que o pai não se aposentou e continua influente nas vidas profissionais das seis filhas.





"Acho que ele nunca vai se aposentar, ele pode não estar indo apresentar, mas segue muito participativo", afirma. "Para mim, ele sempre diz que vai apresentar o programa da semana que vem! Espero que ela vá, porque está todo mundo com saudades, inclusive eu (risos)."

Netinho de Paula e a filha Dandara são convidados de Patricia Abravanel neste domingo (foto: Gabriel Cardoso/SBT)

Tom Cavalcante e Netinho batem ponto hoje

Neste domingo dedicado aos pais, Patricia Abravanel recebe um dos maiores nomes do humor nacional, no quadro “Jogo das 3 pistas”: Tom Cavalcante, acompanhado da filha, Maria Cavalcante. No palco, eles vão bater papo com a apresentadora.





Seguindo a temática familiar, o cantor Netinho de Paula vai animar a plateia com seus sucessos. Depois ele se juntará à filha Dandara na competição “Não erre a letra”. Este será um domingo em grande estilo, com participações especiais em quadros famosos da televisão brasileira.

Quando foi escalada para comandar sozinha o tradicional “Programa Silvio Santos”, apresentado pelo pai desde os anos 1960, ela foi criticada por estar na função só por ser filha do dono da emissora. Mas os números de audiência começam a mostrar o contrário.