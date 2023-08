Aquarius aposta no interesse do público por autoconhecimento

689

O produtor de cinema Bruno Wainer criou a plataforma Aquarius depois de enfrentar burnout e crises de ansiedade (foto: Pedro Curi/divulgação) 'O trabalho de curadoria está se revelando um tesouro. Eu sou um grande consumidor da minha própria plataforma' Bruno Wainer, criador da Aquarius





Não é difícil encontrar conteúdos sobre bem-estar nas redes sociais. Jovens mostrando suas rotinas de sono ou de skincare, nutricionistas dando dicas de receitas, pessoas compartilhando suas jornadas de meditação. Porém, para quem quer assistir a conteúdos mais aprofundados sobre o assunto, filmes e séries podem não ser tão fáceis de encontrar.





"Os conteúdos que eu estava consumindo ao longo do meu processo chegavam sempre de maneira obscura, não tinha legenda, não tinha tanta qualidade técnica", conta Bruno Wainer. Foi daí que veio o desejo de criar um canal que organizasse esse tipo de conteúdo.

Filmes e séries

Assim surgiu Aquarius, plataforma de streaming lançada há pouco mais de um mês que reúne filmes, documentários e séries sobre ioga, meditação, sustentabilidade e meio ambiente, entre outros temas.





Nas plataformas, ainda há pouca variedade desse tipo de produção audiovisual, que muitas vezes fica escondida no catálogo, em meio a outras temáticas.





À reportagem, a maior parte das plataformas não informou investir em conteúdos sobre o assunto. No Globoplay, alguns podcasts têm interlocução com o bem-estar, além de títulos que reúnem profissionais e especialistas em reflexões sobre espiritualidade e autoconhecimento.





Fora do país, uma iniciativa semelhante à de Wainer é o streaming Gaia, que reúne documentários e também aulas de ioga e meditação. Contudo, Aquarius é um investimento pioneiro no ramo no Brasil.

"Fiz uma lista de filmes, contratei um agente internacional para achar esses filmes e ver se os direitos estavam disponíveis", relata Wainer, sobre o processo inicial de criação da plataforma, que foi lançada ao público em junho desse ano.





Os próximos passos incluem diversificação do conteúdo disponibilizado e até mesmo o sonho da produção própria no futuro. "O trabalho de curadoria está se revelando um tesouro. Eu sou um grande consumidor da minha própria plataforma", diz o produtor.

A proposta é que a plataforma libere novos conteúdos todos os meses, mantendo a renovação constante do catálogo. Em agosto, por exemplo, serão incluídas na plataforma as séries documentais "Samadhi", sobre espiritualidade, e "Changing of the gods", que traz uma abordagem histórica e cultural a partir da astrologia.





"Para mim, além do conteúdo de cada filme, um dado muito importante para a curadoria é que sejam filmes bons de se ver", comenta Wainer.

'O céu é o limite'

Por enquanto, a plataforma conta apenas com documentários, mas o produtor afirma que a equipe está aberta a incluir filmes de ficção que também se encaixem na temática abordada.

Para Wainer, tem sido um período de intenso aprendizado. "O céu é o limite", afirma. Aquarius pode ser acessada pelo aplicativo em celulares e tablets, e no computador pelo site da plataforma.