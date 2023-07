Lançada no streaming, série documental sobre Xuxa chega à TV aberta

689

Produção sobre a carreira da apresentadora tem direção de Pedro Bial e foi lançada no streaming no último dia 13 (foto: Reginaldo Teixeira/Divulgação)



Com repercussão digna de TV aberta, mesmo tendo estreado apenas no Globoplay, "Xuxa, O documentário" deve alcançar o público que não assina o serviço nesta segunda-feira (31/7). Ele será exibido dentro da "Tela quente", dedicada normalmente a grandes sucessos do cinema, mas que recentemente tem feito parte da estratégia crossmídia da Globo, com a exibição de alguns produtos feitos originalmente para a plataforma de streaming.





Xuxa versus Marlene

O capítulo inicial vai ao ar na TV aberta na mesma semana em que o streaming liberará o quarto episódio para os assinantes. Nele, as divergências entre Xuxa e a sua antiga diretora, Marlene Mattos, sua parceira por 19 anos de carreira, começam a aparecer.





"Xuxa, O documentário" já é um sucesso no streaming. A história da Rainha dos Baixinhos foi o terceiro produto mais consumido da plataforma nos seis primeiros dias de exibição (do dia de estreia, 13/7, até a terça-feira seguinte, 18/7). Na sua frente, apenas as duas principais novelas da emissora: "Terra e paixão", exibida às 21h, e "Vai na fé", trama das sete que está em sua reta final.





Como os dois folhetins têm exposição de horário nobre, é comum que sejam os produtos mais vistos do streaming da Globo. Mas a produção superou outras atrações que têm essa mesma exposição. O documentário ultrapassou, por exemplo, a novela das seis, "Amor perfeito", e "Mulheres apaixonadas" (2003), em reprise no “Vale a pena ver de novo”.





A curiosidade pela série também pode ser mensurada pelo crescimento das pesquisas por Marlene Mattos, figura central na carreira de Xuxa. A busca por "Quem é Marlene Mattos" teve mais de 250% de aumento nos últimos 90 dias.





Conforme o Google Trends, há muita curiosidade dos usuários sobre a vida pessoal da própria ex-produtora, com muita busca pelos termos "fortuna de Marlene Mattos", "Marlene Mattos tem filhos" e "Marlene Mattos e namorada", que registraram mais de 90% de aumento no mesmo período.

O pico de procura sobre Marlene foi registrado pelo Google Trends em 10 de julho, um dia após uma exibição de entrevista com Xuxa ao “Fantástico” sobre o documentário, na qual o reencontro com a ex-colega de trabalho foi bastante explorado.





A expectativa do Globoplay é que o pico de audiência da série seja alcançado no episódio que conta com a participação de Marlene. A previsão é que ele vá ao ar no dia 10 de agosto, fechando a série.