Segundo Daniel Dreifuss, a série em quatro episódios evita "uma visão americanizada da história" PARAMOUNT/DIVULGAÇÃO

Durante muitos anos, Imad Mughniyeh foi um dos homens mais procurados do mundo. Era o Osama Bin Laden do Hezbollah. Na conta do libanês jihadista estava o atentado na base de fuzileiros navais em Beirute, onde, em 1983, foram mortos 241 americanos. Morreu aos 45 anos, em 2008, com a explosão de um carro-bomba em Damasco, Síria. Na época, CIA e Mossad negaram participação na morte.









Desta maneira, a narrativa vai e volta no tempo, acompanhando o "vilão" tanto na década de 1980, como um jovem idealista (papel de Amir Khoury), quanto na maturidade, já nos anos 2000, como um homem que vivia protegido (Hisham Suleiman). A trama ficcionalizada é corroborada por entrevistas com ex-agentes da CIA, jornalistas e espiões do Mossad, todos pessoas reais.









A produção foi criada por Avi Issacharoff e Lior Raz, a dupla responsável pelo drama militar "Fauda". Foi dirigida por Greg Barker e traz como produtor Daniel Dreifuss, criado em Belo Horizonte e que há duas décadas vive em Los Angeles – ele também produziu "Nada de novo no front", o longa alemão sobre jovens soldados na Primeira Guerra Mundial vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional.

Elenco Dreifuss conta que o projeto, originalmente um documentário, acabou se desdobrando em uma série que mistura dramatização e fatos. As filmagens foram realizadas no Marrocos pela impossibilidade de filmar nos locais em que Mughniyeh atuou - no caso, Líbano e Síria. O elenco é multiétnico, com atores sauditas, iranianos, israelenses, americanos, marroquinos.









Mesmo que tenha havido muita pesquisa documental, há fatos sobre a vida de Mughniyeh que permanecem desconhecidos. Tanto que a série começa com a frase: “Este é um relato fictício de eventos profundamente pesquisados”.









Como produtor, Dreifuss também assinou os longas "No" (2012), sobre um publicitário que cria uma campanha para derrotar o general Augusto Pinochet no plebiscito ocorrido no Chile em 1988, indicado ao Oscar de Filme Internacional, e "Sergio" (2020), sobre o diplomata da ONU Sergio Bandeira de Mello.





"(A história) Pode ser no Chile, na Alemanha, no Brasil ou no Oriente Médio. Me interessam projetos que têm um diálogo com o mundo em que vivemos. Então, sempre tento encontrar histórias de indivíduos ou sociedades em momentos de transição social e política, seja interna ou externa", afirma Dreifuss.

“FANTASMAS DE BEIRUTE”

• A minissérie com quatro episódios está disponível no Paramount