SIGA NO

677

Série aborda a trajetória de Magic Johnson (Quincy Isaiah), superastro do esporte, nos anos 1980 HBO/divulgação

"Este é o nosso 'O império contra-ataca'", define Max Borenstein, criador de "Lakers: Hora de vencer", sobre a segunda temporada da produção, que estreia neste domingo (6/8), na HBO. A série que acompanha a ascensão do Los Angeles Lakers como a maior estrela da NBA na década de 1980 ganha sete novos episódios, que vão enfatizar a rivalidade com o Boston Celtics. "Este é o nosso 'O império contra-ataca'", define Max Borenstein, criador de "Lakers: Hora de vencer", sobre a segunda temporada da produção, que estreia neste domingo (6/8), na HBO. A série que acompanha a ascensão do Los Angeles Lakers como a maior estrela da NBA na década de 1980 ganha sete novos episódios, que vão enfatizar a rivalidade com o Boston Celtics.









O Lakers derrotou o Philadelphia 76ers nas finais. Magic está lutando contra a fama e não está totalmente confortável com o fato de sua imagem estar sendo usada como marketing para a equipe. Seu relacionamento com sua namorada Cookie Kelly (Tamera Tomakili) está no fim, e o nascimento de um filho, que ele não reconhece, só piora a situação.





Com o Lakers entrando na temporada de 1981, as tensões aumentam entre os treinadores Paul Westhead (Jason Segel) e Pat Riley (Adrien Brody), enquanto o armador do time Norm Nixon (DeVaughn Nixon) corre o risco de ser negociado. A vida doméstica de Jerry Buss também se tornou confusa após a morte de sua mãe Jessie (Sally Field), e ele começou a brigar com sua filha Jeanie (Hadley Robinson).

Dinastia das quadras

"A nova temporada mostra o que se faz para começar uma dinastia", comenta Borenstein. O produtor-executivo Rodney Barnes acrescenta: "Os personagens vão ter que lidar com problemas em todos os níveis, pessoais e profissionais".





Larry Bird (Sean Patrick Small), que teve um papel menor na primeira temporada, cresce na segunda. "No começo, ele era como um vilão. Agora vamos conhecê-lo melhor, saber de onde vem. Na verdade, não há bons e maus quando se fala em rivalidade nos esportes. Magic e Larry acabaram se tornando bons amigos; são dois lados de uma mesma moeda", diz Borenstein.





Os novos episódios trazem muito mais basquete, garantem os produtores. "Salli Richardson-Whitfield (que dirigiu o final da temporada inicial e três episódios da nova, inclusive o primeiro e o último) aprendeu como filmar basquete de um jeito que ninguém nunca viu", segundo o criador da série.





A diretora conta que houve cenas em que foram utilizadas "cinco ou seis câmeras" ao mesmo tempo. "E também um carrinho com uma câmera, que filma na altura das pernas dos personagens (jogadores). O episódio final teve sequências que levamos quase um mês para rodar", comenta Salli.





"Lakers: Hora de vencer" é uma produção que tem o DNA do diretor e roteirista Adam McKay ("A grande aposta", "Vice", "Não olhe para cima"). Além de ser um dos produtores-executivos, McKay também dirigiu o episódio de estreia. Desta maneira, a série não poupa no sarcasmo, nos diálogos rápidos e nas quebras de quarta parede.





A temporada inicial ficou marcada por polêmicas. Figuras da vida real retratadas na trama, incluindo Kareem Abdul-Jabbar (um dos astros do Lakers na década de 1980), afirmaram que a produção era desonesta e tinha uma dramatização exagerada.





Para evitar novas confusões, a HBO e a equipe de "Lakers" se armaram. Os jornalistas que participaram das entrevistas de lançamento da série receberam um guia detalhadíssimo, episódio por episódio, que explica fatos relevantes tratados na série, citando quais livros ou reportagens documentam isso.

'Showtime', o livro

"'Lakers' é baseada no livro 'Showtime', de Jeff Pearlman. Mas criamos uma homenagem que tem também entretenimento, e isto vem muito do estilo do Adam. Todo mundo que trabalhou na série leu o livro ou assistiu a documentários sobre os personagens”, diz Kevin Messick, também produtor-executivo.





“Poderíamos ter enviado os guias na primeira temporada, mas não o fizemos. Foi um erro. Um monte de críticas teriam sido evitadas, boa parte delas veio de gente que nem chegou a assistir a série. Não há melhor maneira de tentar combater isso do que fazer diferente na próxima vez. E foi o que fizemos agora, com os guias", afirma.

“LAKERS: HORA DE VENCER”

• A segunda temporada, com sete episódios, estreia neste domingo (6/8), às 19h, na HBO e HBO Max. Um novo episódio por domingo