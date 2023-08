677

Terceira temporada de "Only murders in the building" tem a participação de Meryl Streep e Martin Short Star/divulgação

Ninguém menos do que Meryl Streep dá as caras no episódio de estreia da terceira temporada da comédia "Only murders in the building", que o Star+ lança na próxima terça-feira (8/8). Ela será a atriz de teatro Loretta e, no vídeo promocional da atração, sua personagem aparece durante a leitura de uma peça. Todos olham para ela, que não havia percebido que teria que ler sua fala. "Oh, meu Deus, sou eu!", ela diz, quando nota que estava atrasando o ensaio. Ninguém menos do que Meryl Streep dá as caras no episódio de estreia da terceira temporada da comédia "Only murders in the building", que o Star+ lança na próxima terça-feira (8/8). Ela será a atriz de teatro Loretta e, no vídeo promocional da atração, sua personagem aparece durante a leitura de uma peça. Todos olham para ela, que não havia percebido que teria que ler sua fala. "Oh, meu Deus, sou eu!", ela diz, quando nota que estava atrasando o ensaio.









No começo da trama, o trio de protagonistas, que vive no prédio, não se conhecia. Eles se aproximaram porque são fãs de true crime e começaram, por conta própria, a investigar o caso. Criaram, para tal, o podcast “Only murders in the building”. A produção, que mistura a comédia física e a fina ironia, caiu nas graças do público e da crítica.

Crime na Broadway

Cada temporada gira em torno de um crime. Desta vez, os detetives amadores vão investigar um assassinato nos bastidores de um espetáculo da Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) é um astro em ascensão em Hollywood cuja estreia teatral é interrompida por causa de sua própria morte. Com a ajuda de Loretta, o trio começa a investigar o caso, enquanto Oliver tenta, de qualquer forma, montar o espetáculo.

• Leia também:





Rudd chegou à série no final da segunda temporada. A terceira parte exatamente de onde a anterior terminou. A história volta no tempo para mostrar Ben como um astro problemático. Na noite de abertura da peça, Charles o confrontou sobre seu comportamento e disse: “Fique longe dela. Eu sei o que você fez". Logo após, ele desmaia e morre no fundo do palco. Este é o mote para a nova investigação.

“ONLY MURDERS IN THE BUILDING”

• A terceira temporada, com 10 episódios, estreia na próxima terça (8/8), no Star . Serão dois episódios na estreia e os demais semanalmente, sempre às terças.