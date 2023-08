677

Os músicos John Ulhoa, criador da série, Ricardo Koctus, Fernanda Takai e Xande Tamietti contracenam com bonecos Nick/divulgação

Groco e Ziglo já são velhos conhecidos dos fãs de "Música de brinquedo", o projeto em que o Pato Fu releu, com instrumentos infantis, pérolas do cancioneiro pop. O primeiro álbum (2010) logo rendeu uma turnê. Como as crianças que participaram das gravações não iriam para o palco, a banda mineira convidou o Grupo Giramundo. Dessa forma nasceram os dois monstros que contracenavam com a banda e faziam as partes que a meninada havia registrado no disco.





Mais de 10 anos depois, a dupla ganhou vários companheiros. Profiteroli é o dono de um estúdio; Norma, a fiscal da Ordem dos Músicos; Vitória, a responsável pela limpeza. Há monstros de toda ordem: tem os roadies, o engenheiro de gravação. E são eles as estrelas da série “Música de brinquedo”, que o canal Nick Jr. lança neste sábado (5/8).

“No show, o Groco e o Ziglo faziam participação especial. Na série, nós é que estamos participando do universo monstro”, afirma Fernanda Takai. O Pato Fu está em cena ao lado dos bonecos do Giramundo. Cada episódio destaca a gravação de uma das canções do repertório de “Música de brinquedo”, cujo segundo disco foi lançado em 2017.

Monstrinho do Giramundo estreia no Nick Jr., depois de fazer sucesso nos palcos Nick/divulgação

A banda contracena com os bonecos e, ao final, toca a canção que dá título ao episódio. “Primavera” (Cassiano/Silvio Rochael), que abre o primeiro disco, é o tema do capítulo de estreia. Fernanda está sendo maquiada para a gravação. Logo depois, Norma aparece no estúdio atrás de Profiteroli. Uma confusão entre os funcionários monstros coloca o dono do estúdio em maus lençóis.

A série foi criada por John Ulhoa, guitarrista, compositor e produtor do Pato Fu, em parceria com o diretor Fernando Gomes (“Cocoricó”, “Ilha Rá-Tim-Bum”), que veio de São Paulo participar do projeto, totalmente produzido em Belo Horizonte.





A primeira temporada, com 13 episódios, foi gravada em janeiro. A segunda, também com 13, já está rodada (com o repertório do segundo disco) e foi feita muito antes. Ainda não há data de exibição.





O projeto nasceu em 2018. A temporada gravada há cinco anos, de forma independente, ficou guardada. “Música de brinquedo” só se concretizou agora, quando a Nick entrou na jogada. Os bonecos são os mesmos, mas os fãs do Pato Fu vão notar uma diferença.

Troca de bateras

No meio tempo entre as duas temporadas, o baterista da época, Glauco Mendes, deixou a banda. Nos episódios gravados agora, as baquetas estão sob a responsabilidade de Xande Tamietti, o primeiro baterista do grupo, que voltou recentemente para o Pato Fu.





Todos os bonecos foram criados especialmente para a série. “O 'Música de brinquedo' é um marco na história do Giramundo”, comenta Marcos Malafaia, diretor do grupo. “O Álvaro (Apocalypse, fundador da companhia) percorreu praticamente todas as técnicas tradicionais do teatro de bonecos: de fio, de luva, de balcão, teatro de sombra. Mas os marionetistas eram mudos. A trilha dos espetáculos da fase inicial era gravada”, relembra.





Com o “Música de brinquedo”, não. Marionetistas passaram a atuar com as próprias vozes. A influência do Muppets foi “inquestionável”, comenta Ulisses Tavares, outro diretor do Giramundo.





Malafaia explica: “Os americanos chamaram esse tipo de bonecos de hand puppet. São bonecos que têm boca. Foram os Muppets que uniram o movimento de boca e pálpebra. Isso acabou levando o Giramundo para outros universos, como o do boneco ator, mudança muito grande para o grupo.”

Novas canções

Fernanda Takai diz que a produção da série foi muito generosa com ela. “Me botaram em situações muito próximas do que faço, então não foi complicado, foi até bem confortável (atuar para a câmera).” Além das canções dos dois discos, foram gravadas músicas como “Made in Japan” (do próprio Pato Fu) e “Quizás, quizás, quizás” (do cubano Osvaldo Farrés).





“Como a gente tem expectativa de que a série vá para a América Latina, colocamos mais músicas”, explica Fernanda. E não só. “A gente também pensa em um espetáculo inspirado na série com os personagens. Aí seria mais atuação e menos música”. Repertório e bonecos para tal não faltam.

“MÚSICA DE BRINQUEDO”

A série estreia neste sábado (5/8), às 12h30, no canal Nick Jr. Primeira temporada: 13 episódios. Exibição de capítulos inéditos a cada sábado.