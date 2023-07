SIGA NO

Marcello Antony e Monica Iozzi interpretam tio e sobrinha na série "Novela", em cuja trama um executivo de TV (Miguel Falabella) se apropria do folhetim criado por uma jovem roteirista Prime Video/divulgação

Levar uma rasteira de um colega de trabalho é algo relativamente comum no meio profissional, seja ele qual for. Isabel (Monica Iozzi), no entanto, não esperava o que estava por vir quando começou a trabalhar ao lado de Lauro Valente (Miguel Falabella). Mas a vingança vem a cavalo, é o que mostra o início da série brasileira "Novela".









A comédia, com episódios de meia hora cada um, começa com festa. Isabel chega toda lindona para o lançamento da trama "Rebote do destino". Mas seu ar não está nada amigável. Ela ainda não sabe exatamente o quê, mas fará alguma coisa contra o astro da noite, o veterano Lauro Valente. Toma uma bebida atrás da outra, enquanto o ator Denis (Antony), fala para ela pegar leve.

Ideias roubadas

Logo começa o flashback que explica como Isabel chegou ali. Um ano atrás, a jovem roteirista apresenta um projeto de novela a Valente. Ele já foi o bambambã da teledramaturgia, mas se acomodou em um cargo de chefia. Encanta-se pelas ideias da Isabel e, rapidamente, dá seu OK. A emissora que ele comanda vai produzir a novela, e não será qualquer uma, mas a trama das 21h, o horário nobre.





Isabel trabalha pra caramba, sempre ao lado de Valente, que lhe dá todo apoio. Numa noite, durante uma festa (e numa situação nada recomendável, que envolveu uma ida ao banheiro), ela descobre que seu mentor a traiu. Não só vai produzir a novela como se fosse dele próprio, como também vai mudar algumas questões essenciais da narrativa.

Passado o flashback explicativo, a história volta para o tempo presente, que reúne todo o elenco da novela para a exibição do primeiro episódio. Isabel até ensaia uma reação – joga uma coxinha em Valente –, mas acaba indo parar nos estúdios da emissora. E é aí que a mágica acontece: a criadora vai parar literalmente dentro de sua criação.

Isabel não tinha a intenção de fazer isso – nem soube como conseguiu ir parar lá. Mas se torna Maristela, a protagonista da novela, a neta perdida do empresário milionário Roberto (Capri), filha de Geraldo (Antony), o irmão gêmeo de Inácio (também Antony) morto em um acidente automobilístico.





Isto tudo acontece nos dois primeiros episódios, os únicos disponibilizados à imprensa. Eles deixam bem claro que a série vai brincar com os clichês da teledramaturgia, como o integrante desaparecido da família de ricaços que ressurge mexendo com as estruturas, parentes invejosos e o cenário único (principalmente ao se tratar de tramas urbanas da Globo).





Isabel/Maristela tenta ir embora da Zona Sul carioca, mas descobre que não consegue atravessar o túnel para chegar ao Leblon. Monica Iozzi está quase o tempo todo em cena – e o faz com graça, principalmente nas interações com Antony e Caio Menck (que faz um jovem apaixonado por ela, tanto na vida real quanto dentro da trama). Há comentários que despertam riso, como quando Isabel fala que o personagem de Capri é jovem demais para ser pai do de Antony.





Falabella faz basicamente o personagem que todos conhecemos da TV, como o típico mau caráter. Um dos bons momentos é garantido pela mineira Yara de Novaes como Cássia, uma grande atriz do teatro (que é a praia dela), falando que novela é só um produto. É nas entrelinhas que "Novela" pode ganhar o público que abandonou o tradicional formato em prol das séries.

“NOVELA”

• A série, com oito episódios, será lançada nesta sexta (28/7), no Prime Video