677

Caio Blat TV GLOBO / Zé Paulo Cardeal Caio Blat anunciou sua saída da TV Globo nesta quarta-feira (2/8) por meio de seu perfil no Instagram. O ator trabalhou na emissora nos últimos 25 anos.

"Esta semana encerro um ciclo de 25 anos contratado na Rede Globo", escreveu. "Toda uma vida! Só tenho gratidão e sensação de dever cumprido. Guardarei para sempre muitas lembranças lindas e muitos amigos queridos."

Blat confirmou uma nova parceria profissional, com a HBO, em um projeto do canal com seus amigos na equipe de desenvolvimento. O nome da produção não foi informado.

O ator também garantiu que deve continuar colaborando com a Globo, além de se dizer aberto a oportunidades futuras com a emissora. "Ao mesmo tempo, tenho projetos ainda para lançar na Globo, como o 'Grande Sertão: Veredas', que vai virar série em breve."

Blat trabalhou com a Globo em diversos projetos, incluindo novelas como "Mundo da Lua", de 1991, "Éramos Seis", de 1994, "Da Cor do Pecado", de 2004, e "Caminho das Índias", de 2009. Recentemente, ele também esteve no folhetim "Travessia" e na série "Carcereiros", esta uma produção do Globoplay.