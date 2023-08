677

'Xuxa: o documentário' conta a história da Rainha dos Baixinhos, suas polêmicas, relacionamentos e maternidade Globoplay

A TV Globo exibiu, nessa segunda-feira (31/7), o primeiro episódio da série ‘Xuxa: o documentário’ na ‘Tela quente’. Além de uma alta audiência para o horário, que chegou a registrar 28,1 pontos no ibope na Grande São Paulo, a Rainha dos Baixinhos ficou em alta nas redes sociais.

O primeiro episódio da série documental estreou no Globoplay no último dia 13. Ao todo, são cinco capítulos, sendo lançados um por semana. Até agora, três já estão disponíveis para assinantes. Mesmo estando, desde a estreia, entre os mais vistos da plataforma, a exibição na TV aberta repercutiu e está, até esta manhã, entre os assuntos mais comentados da internet.

Cheios de nostalgia, os brasileiros aproveitaram a oportunidade para expressar reverência à Rainha dos Baixinhos. Para muitos, o sucesso da apresentadora é incomparável. “Nostalgia pura, Xuxa foi o maior fenômeno do Brasil”, declarou uma fã.

“Podem até não gostar da Xuxa. Mas não se pode negar o fenômeno que ela foi e o que ainda representa no imaginário popular”, apontou outro admirador. Diversas cenas da loira causando tumulto por onde passava foram compartilhadas, como uma prova de seu sucesso.

“‘Xuxa: o documentário’ provoca muita nostalgia. Eu tinha 2 LPs e ouvia quase todo dia, depois veio o ‘Xuxa park’ e o ‘Planeta Xuxa’, surreal que loucura pensar que não vai existir ninguém igual a xuxa”, lembrou um perfil.

“Eu fiz parte dos baixinhos da rainha... parte do meu aprendizado foi assistindo a ‘Xuxa só para baixinhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12”, contou outro. Veja mais reações:

Nunca vai existir um fenômeno igual a @xuxameneghel maior postar brasileira #XuxaODocumentário pic.twitter.com/5kueYsWYQ9 %u2014 Fabinhoguimaraesoficial (@Fabinhoguima85) August 1, 2023

O que mais gosto do 1o episódio de #XuxaODocumentario , além da nostalgia do Xou, já que é o ep mais dedicado a ele até agora, é a sutileza do Bial de mostrar como Xuxa não é criação da Marlene. %u2014 Mata minha saudade do Chay, Cauã! (@fab_justino) August 1, 2023

É tão bom ver a Xuxa sendo enaltecida em 2023, quem não acompanhou o auge dela merece conhecer a relevância dela no mundo. Agora falta os filmes da Xuxa pra homenagear a rainha, saudades de quando passavam na Sessão da tarde direto %uD83D%uDC99 #XuxaODocumentário %u2014 Srta Cunha (@_LadyHepburn) August 1, 2023

queria ser criança de volta.#XuxaODocumentario %u2014 Alexia Martini SELO AZUL (@_alexiamartini) August 1, 2023

Rainha %uD83D%uDC51

Aqui segue um baixinho que te amará eternamente %u2764%uFE0F%uD83E%uDD79

%u201CTudo pode ser, se quiser será, sonhos sempre vêm pra quem sonhar%u201D. #XuxaODocumentário pic.twitter.com/YQKI2b23zZ %u2014 Henrique Santos (@riicke_sts) August 1, 2023

Quero saber o que a dona Rede Globo tá esperando pra dar um programa todinho só pra Xuxa, já que já fizeram um documentário pra ela e já levaram ela em toda a programação! Afinal, a rainha já voltou pra casa de onde ela nunca deveria ter saído %uD83E%uDEC5%uD83C%uDFFC%uD83D%uDE0D #XuxaODocumentário pic.twitter.com/oSKaxqa8g5 %u2014 Teacher Paul Souza (Taylor's Version) %uD83D%uDC9C (@paul_popstar) August 1, 2023

‘Xuxa: o documentário’

A série documental da Xuxa se tornou o terceiro produto mais consumido da Globoplay apenas nos seis primeiros dias da estreia do seu primeiro episódio. Na sua frente, apenas duas novelas atualmente exibidas pela emissora: "Terra e paixão", exibida às 21h, e "Vai na fé", trama das 19h.



O interesse pela Rainha dos Baixinhos também refletiu nas buscas via internet. Um exemplo é um aumento de 250% no número de pesquisas sobre Marlene Mattos nos últimos 90 dias, com pico no dia 9 de julho, quando o ‘Fantástico’ exibiu trechos do reencontro entre a apresentadora e a ex-empresária.



A série ‘Xuxa - o documentário’ terá um episódio totalmente dedicado ao encontro da apresentadora com Marlene Mattos. A obra abordará diversas épocas e polêmicas da carreira da loira, entre eles o filme ‘Amor estranho amor’.

Xuxa se reencontrou com o ator Marcelo Ribeiro, com quem contracenou no longa em 1982. Apesar de ter um papel pequeno na história, a participação da loira rendeu ataque de pornografia e pedofilia na época. Ao todo, serão cinco episódios. Outro ponto retratado será a erotização de Xuxa e os comentários maldosos que sofreu no início da carreira.