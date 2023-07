Xuxa reencontra ex-empresária Marlene Mattos e levanta debate na web

677

%uD83D%uDEA8 GENTE? Xuxa se reencontra com sua ex-empresária Marlene Mattos, acusada por Xuxa de lhe humilhar e causar danos psicológicos.



A ex-empresária disse a Xuxa que "faria tudo de novo". %uD83D%uDE33 pic.twitter.com/4Em5JGgkas %u2014 POPTime (@siteptbr) July 10, 2023

A série ‘Xuxa - o documentário’ chega ao Globoplay na quinta-feira (13/7), mas já está dando o que falar nas redes sociais. Isso porque o ‘Fantástico’ desse domingo (9/7) exibiu uma reportagem sobre a atração que mostrava o reencontro de Xuxa e sua ex-empresária Marlene Mattos. A apresentadora já havia dito que sofria violências psicológicas da ex-companheira de trabalho.

Xuxa e Marlene tiveram uma parceria de 19 anos. A empresária também era diretora dos programas da loira. Depois do rompimento, as duas passaram 19 anos sem se encontrar. No documentário, as duas aparecem emocionadas, mas a fala da ex-empresária incomodou os fãs.

“Eu acertei muito mais que eu errei. O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística. Você diz que você foi uma marionete na minha mão, e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. É assim”, disse.

Em janeiro de 2021, Xuxa disse em uma entrevista que era tratada como uma fantoche de Marlenne. “Eu era um fantoche, mas porque eu quis, porque eu deixei. Fui deixando cada vez mais minha vida na mão dela. Minha vida particular, pessoal e profissional. As coisas se juntavam e estava tudo na mão dela. Ela era diretora, manager, empresária... Teve um momento, como todos sabem, que meu interesse era trabalhar com programa infantil e ela já não acreditava mais nisso. A gente deixou de trabalhar junto”, declarou meses antes da gravação do reencontro.

Como resposta, Marlene Mattos, que havia tecido elogios para Xuxa e Sasha, registrou uma ocorrência contra a apresentadora por calúnia. Ao mesmo tempo, a ex-empresária declarou que faria as pazes com a ex-colega. “Tudo passa”, disse à ‘Quem’ em 2021.

Em outro trecho do comentário, Marlene diz que não se arrepende de nada na relação entre as duas. “Eu não sei ser condescendente com gente burra, sabe? Eu sou exigente? Sou. Chego a ser cruel? Sou, sou. Mas olha: eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas”, justificou.

Xuxa e Marlene romperam ligações em 2002 (foto: TV Globo / reprodução)

Xuxa disse estar preocupada que os espectadores vejam a ex-empresária como um monstro. “Seus fãs já me veem assim", rebateu a ex-parceira de trabalho. A reportagem também mostra a visão de Xuxa sobre o encontro.

Para a jornalista Renata Capucci, ela explica que a conversa foi mais do que “lavagem de roupa suja”. “Mexeu numa caixinha que não é que eu não queria mexer, eu tive que passar por isso”, afirmou. A apresentadora ainda disse ter ficado chocada com uma frase de Marlene. “Isso, pra mim me chocou, ela dizer: ‘eu faria tudo de novo’. Isso pra mim é uma frase que acho que marcou o documentário demais, sabe?”, ressaltou.

Nas redes sociais, a reportagem levantou a discussão sobre a relação das duas. De um lado, há quem defenda que Marlene foi sim abusiva. “O desconforto da Xuxa é gritante. Se a Marlene é assim na frente das câmeras, imagina como ela é nos bastidores”, apontou um perfil.

“A energia de raiva dessa mulher. Já quero assistir. Achei a Xuxa tão mais calma, uma energia de redenção. Já essa mulher, nossa. Passada no pretérito perfeito!”, disse outro comentário. “Esse documentário da Xuxa, mostra o quanto Marlene Mattos assediava moral/psicologicamente e muitos normalizam tal atitude e dizem que Marlene Mattos foi importante para/ o "Produto Xuxa". Então, vc tem que aceitar assédio,tortura,humilhação só pq te deu emprego e pg teu salário? Se frente às câmeras age assim, imagine sem”, problematizou outro.

Do outro lado, existem internautas que defendem que Marlene é peça fundamental no sucesso de Xuxa. “Se ela não tivesse uma pessoa que nem a Marlene, a Xuxa não ia ser 1% do que é hoje no brasil. Ter só coração pra alguma coisa não dá certo, tem que ter ambição, a Xuxa teve os dois mesmo que indiretamente”, defendeu um perfil.

“Não é bait, Xuxa lotava estádios fora do país e teve programa até nos EUA. Ninguém chega nesse patamar sozinho e sem muito trabalho por trás. Quem fez o duro foi a Marlene e se ela fosse tão errada assim Xuxa não seria esse sucesso”, apontou outro.

“Sobre Marlene Mattos tenho opiniões controversas. Abuso psicológico e todas as agressões psicológicas obviamente é algo execrável. Mas ela estava lidando com o maior nome pop do Brasil. Se ela não mete o louco, as pessoas passariam em cima da Xuxa sem medo. Em todos os sentidos”, analisou um perfil.

Outros perfis dizem que as duas estão erradas. “Acho que já está claro que a Marlene era abusiva porque era isso que tinha que ser feito e até mesmo que a Xuxa tolerou esses abusos por muito tempo porque sabia que era esse o preço do sucesso”, ponderou um internauta.

‘Xuxa - o documentário’

A série ‘Xuxa - o documentário’ terá um episódio totalmente dedicado ao encontro da apresentadora com Marlene Mattos. A obra abordará diversas épocas e polêmicas da carreira da loira, entre eles o filme ‘Amor estranho amor’.

Xuxa se reencontrou com o ator Marcelo Ribeiro, com quem contracenou no longa em 1982. Apesar de ter um papel pequeno na história, a participação da loira rendeu ataque de pornografia e pedofilia na época.

Ao todo, serão cinco episódios. Outro ponto retratado será a erotização de Xuxa e os comentários maldosos que sofreu no início da carreira. “Assédio era normal, como modelo e mulher, sendo que tava me conhecendo, me descobrindo. Minha cabeça deu um nó. Virei um símbolo sexual sem nunca ter transado", diz em uma das cenas.