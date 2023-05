Despedida de Rita Lee: Xuxa consola Roberto de Carvalho

Xuxa vai ao velório de Rita Lee e consola Roberto de Carvalho (foto: Gabriel de Sá/Esp. para o EM)

Xuxa Meneghel foi ao velório de Rita Lee no início da tarde desta quarta-feira (10/5), no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Acompanhada do namorado, Junno Andrade, e da cachorrinha de estimação, Doralice, a apresentadora prestou sua última homenagem à rainha do rock brasileiro e ainda consolou Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee.

A dupla Rita Lee e Roberto de Carvalho compôs para Xuxa a canção “Peter Pan”, gravada pela apresentadora no disco “Xou da Xuxa”, de 1986. Rita e a apresentadora também mantiveram a afinidade por serem defensoras da causa animal.

Nas redes sociais, Xuxa postou uma série de vídeos dela com a cantora e escreveu: “A Rita sempre disse que éramos do mesmo planetinha. Animais, natureza, crianças, amor é o que tem lá. Adultos chatos não entram. Que bom que pude dizer a ela em vida o quanto a amo. Não costumo escrever ou dizer coisas depois que as pessoas se vão… Por isso deixo as imagens falarem por si só. Cuida bem do nosso ‘planetinha’”.

Rita Lee morreu na noite de segunda-feira (8/5), aos 75 anos. Ela estava tratando um câncer de pulmão desde 2021.

O comunicado foi feito pela família da artista, por meio das redes sociais: "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou".

Rita Lee foi diagnosticada com câncer no pulmão esquerdo em maio de 2021. Em abril de 2022, após tratamento contra a doença, exames indicaram não haver mais a presença do tumor. A artista, no entanto, continuou fazendo controle para que o tumor não voltasse.

O velório da cantora será realizado até as 17h desta quarta, no Planetário do Parque Ibirapuera. O local foi uma escolha de Rita, que negou a cerimônia no Hall Monumental da Assembleia Legislativa (Alesp), onde normalmente são feitas as cerimônias de despedida dos artistas.

Ainda na manhã desta quarta-feira, as pessoas que foram ao velório de Rita cantaram "Ovelha negra", principal single da artista.

Em sua autobiografia, publicada em 2016, a cantora explicou o motivo: “Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los”.

Em contrapartida, no mesmo livro, ela também contou que visitava toda semana o Planetário, que chamava de “floresta encantada”.