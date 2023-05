Velório de Rita Lee na 'floresta encantada'; saiba como será a despedida

Velório de Rita Lee será das 10h às 17h no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, nesta quarta-feira (10/5) (foto: Reprodução/Instagram) O velório de Rita Lee ocorre nesta quarta-feira (10/5), às 10h, no Planetário do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, local que a artista chamava de “floresta encantada”. A despedida será aberta ao público e fãs da “rainha do rock” poderão dar o último “adeus” à cantora, que deixou sua marca em várias gerações.









Alguns fãs aguardam na fila para se despedir. Também são esperados no local vários artistas que foram amigos de Rita . O velório será encerrado às 17h e depois haverá uma cerimônia de cremação restrita à família.





O local do velório foi uma escolha da própria Rita, que negou a cerimônia no Hall Monumental da Assembleia Legislativa (Alesp), onde normalmente são feitos as cerimônias de despedida dos artistas. Em sua autobiografia, publicada em 2016, a cantora explicou o motivo: “Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los”.





Em contrapartida, no mesmo livro, ela também contou que visitava toda semana o Planetário, que chamava de “floresta encantada”.