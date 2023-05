Rita Lee ganha programação especial na TV ao longo da semana

Nesta quarta, Canal Brasil exibe o filme "Durval discos", de Anna Muylaert, no qual a roqueira faz participação especial (foto: DIVULGAÇÃO)

Rita Lee se despediu do Brasil na segunda-feira, 8 de maio. Ícone do rock nacional e um dos maiores nomes da música e da cultura do país, o Canal Brasil exibe programação especial que reverencia a trajetória da artista.

Nesta quarta (10/5), às 22h, será exibido o episódio especial do programa "O som do vinil", sobre o disco “Fruto proibido”, segundo álbum Rita com a banda Tutti Frutti, lançado em 1975.

Mais tarde, às 22h25, o filme "Durval Discos", dirigido por Anna Muylaert, no qual Rita faz participação especial, vai ao ar. Já no sábado (13/5), às 15h30, o "Cinejornal especial Rita Lee” vai reexibir uma entrevista com a cantora feita em 2001.





Conhecida por sucessos como “Ovelha negra”, “Mania de você”, “Erva venenosa”, "Doce vampiro" e “Agora só falta você”, Rita Lee (1947-2023), a roqueira também atuou no cinema em outras produções além do longa “Durval Discos”, como no documentário “Laerte-se” (de Lygia Barbosa da Silva e Eliane Brum, 2017); “A primeira missa ou tristes tropeços, enganos e urucum” (Victor Meirelles, 2014); “Tanta estrela por aí…” (Tadeu Knudsen, 1993); “Dias melhores virão” (Cacá Diegues, 1989); e “Fogo e paixão” (Isay Weinfeld e Marcio Kogan, 1988).