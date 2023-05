Rita Lee fez música nos anos 1980 para desmentir que tinha câncer

A personalidade marcante e sincera de Rita Lee sempre foi um de seus maiores pontos fortes, que refletia em suas músicas. Foi assim, em “Não titia”, de 1985, que ela desmentiu boatos criados em 1980 de que estaria com câncer. Esta foi uma das maiores reviravoltas na vida da “rainha do rock”, já que 40 anos depois ela foi diagnosticada com a doença.

“Não titia, eu não tô com leucemia. Socorro, estão querendo me assassinar. É por vingança, é por herança, sei lá, sei lá, sei lá”, canta Rita no trecho da canção. Na época, os boatos eram de que a cantora estaria com leucemia, o câncer no sangue.