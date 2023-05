Rita Lee morre aos 75 anos

(foto: Instagram)

A rainha do rock brasileiro, Rita Lee, faleceu na noite de ontem, segunda-feira (8/5), aos 75 anos. A cantora estava tratando um câncer de pulmão desde 2021.

O comunicado foi feito pela família da artista, na manhã desta terça (9/5), por meio das redes sociais: "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou".

O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira (10), das 10h às 17h.

Rita Lee foi diagnosticada com câncer no pulmão esquerdo em maio de 2021. Em abril de 2022, após tratamento contra a doença, exames indicaram não haver mais a presença do tumor. A artista, no entanto, continuou fazendo controle para que o tumor não voltasse.

Naquela ocasião, a equipe de Rita informou em nota que ela estava "bem assistida por uma junta médica" e que se submeteria aos tratamentos de imunoterapia e radioterapia combinados.

"A parada é dura, tem que ter coragem", ela afirmou no ano seguinte, em respostas a fãs no Instagram de um dos filhos, João Lee.

Nos meses seguintes, no entanto, o quadro dela foi piorando e em fevereiro deste ano a cantora passou por complicações.

Pós-diagnóstico

Em abril de 2022, menos de um ano depois do diagnóstico, a família divulgou que ela estava curada e o câncer, em remissão.

Roberto de Carvalho, marido da cantora, postou nas redes sociais uma foto da rainha do rock em que ela aparece de cabelos curtinhos, o que deu início a uma enxurrada de demonstrações de carinho e solidariedade.

"Pessoa especial, única, sempre na frente, sempre me deu força na banda, nunca brigamos, veio pra ensinar e fazer um monte de gente feliz! Sorte minha ter trombado com você", disse o produtor Liminha, ex-baixista dos Mutantes, banda da qual a artista fez parte.

A cantora, por sua vez, preferiu manter a cautela e não comemorar a recuperação. Ela simplesmente manteve sua rotina no sítio com o marido, nos arredores de São Paulo, em meio à natureza, se dedicando à pintura, além de vez ou outra interagir com os fãs pelo Instagram e conceder entrevistas por email a jornalistas.

Ela completou 75 anos em dezembro de 2022. Um fã a pediu em casamento pela rede social. "Você tem dinheiro?", ela respondeu.