Rita Lee lança nova autobiografia para revelar sua luta contra o câncer

Rita Lee na capa de seu novo livro (foto: Reprodução)

A cantora e compositora Rita Lee anunciou nesta terça-feira (7/3), em suas redes sociais, que vai lançar o livro “Outra autobiografia” em 22 de maio, Dia de Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis. Ela vai abordar o diagnóstico e o tratamento de câncer de pulmão ao qual se submeteu nos últimos três anos.“Surprise”, postou ela. “Quando decidi escrever 'Rita Lee: Uma autobiografia' (2016), o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica”, comentou.

' Rita é tomada de uma coragem que só não é superior ao amor que tem por seu público. Afinal, ela quis contar a ele, tim-tim por tim-tim, o que se passou. Viva Rita!' Rita Lee, por meio de seu alter ego Phantom



Rita usou o personagem Phantom, criado por ela, para se comunicar com o público. “Os últimos anos foram, sim, desafiadores. Ao mesmo tempo que o mundo passava por uma pandemia, Rita foi diagnosticada com câncer no pulmão”, relata Phantom.

(foto: Reprodução)

“Com franqueza e honestidade, Rita pariu um novo livro autobiográfico que vai mexer profundamente com o leitor. Ao nos entregar esse livro, Rita é tomada de uma coragem que só não é superior ao amor que tem por seu público. Afinal, ela quis contar a ele, tim-tim por tim-tim, o que se passou. Viva Rita!”, finaliza o alter ego de Rita Lee.

No último sábado (4/3), a artista deixou o hospital, em São Paulo, onde se internou para cuidar da saúde. A nova autobiografia sai pela Globo Livros e já está em pré-venda.