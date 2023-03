'Minha mãe tá bem, tá tomando sorvete', diz filho de Rita Lee

Comunicado de João Lee (Esq) e foto de Rita Lee com um potinho de Sorvete (Dir) (foto: Joao Lee/Instagram Stories)

O filho de Rita Lee, João, publicou um curto comunicado nas redes sociais sobre o estado de saúde da cantora. Em publicações nos stories do Instagram, na tarde desta quarta-feira (1), ele desmentiu boatos de que a artista teria falecido nas últimas horas.

"Gente, minha mãe tá bem. Eu tô aqui com ela agora. Ela tá tomando sorvete. Não caiam em fake news", escreveu ele, em fundo preto.

Na publicação seguinte, é possível ver as mãos de Rita segurando um potinho de sorvete, com os dizeres: "Te amo, mãe".

Rita Lee está internada desde a última sexta-feira (24), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e tinha sido diagnosticada com tumor no pulmão esquerdo, após passar por exames de rotina em 2021.