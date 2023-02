Rita Lee é internada e tem quadro 'extremamente delicado'

No último dia 13 de fevereiro, o marido de Rita Lee, o guitarrista Roberto de Carvalho, compartilhou uma foto da esposa (foto: Reprodução/Instagram) A cantora Rita Lee, de 75 anos, foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (24/2).

A assessoria de comunicação do Hospital esclareceu, em nota, que ainda "estão verificando internamente se procede" a informação.

Nas redes sociais, o guitarrista Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee, afirmou que internações para exames e avaliações podem podem ser normais em pessoas que passaram por tratamento oncológico. "A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início", acrescentou.





Rita Lee foi diagnosticada com câncer no pulmão esquerdo em maio de 2021. Em abril de 2022, após tratamento contra a doença, exames indicaram não haver mais a presença do tumor. A artista, no entanto, continuou fazendo controle para que o tumor não volte.

No último dia 13 de fevereiro, o marido de Rita Lee, o guitarrista Roberto de Carvalho, compartilhou uma foto da esposa. Na publicação, Rita, conhecida como “ Rainha do Rock Brasileiro” aparecia com os cabelos curtos, consequência do longo tratamento de quimioterapia.

Nos comentários, colegas do casal deixaram mensagens de amor. “Pessoa especial, única, sempre na frente, sempre me deu força na banda, nunca brigamos, veio para ensinar e fazer um monte de gente feliz”, escreveu o produtor Liminha. “A verdadeira Rainha da P**** Toda”, brincou o cantor Paulinho Moska. Leia: Exposição sobre Rita Lee tem figurinos icônicos e letra inédita



A última publicação da cantora foi uma foto das suas mãos, com cada unha pintada de uma cor diferente celebrando o “clima de folia” do período carnavalesco.