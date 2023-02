DJ KVSH fala sobre nova música, 'Se você quiser'

O mês de fevereiro vai ser agitado para o DJ Luciano Ferreira, mais conhecido como KVSH. Além de colocar um bloco de carnaval na rua, ele lança nesta sexta-feira (3/2) a música “Se Você Quiser”, em parceria com os mineiros Breno Miranda e Clara x Sofia.

“Conseguimos unir as identidades de cada um na música. Foi um processo bem bacana, que resultou numa faixa que fala de um amor cheio de contradições”, conta o DJ

A letra da música fala sobre a impulsividade de um amor frustrado, brincando sobre o sentido de “razão x emoção”, mas o que mais chama atenção no novo lançamento é a sintonia dos ritmos variados e os assobios na melodia. KVSH promete que a música fará parte do repertório em seu bloco de carnaval.

Apesar de Belo Horizonte ter mais de 140 blocos só no pré-carnaval, os fãs de música eletrônica se animaram quando KVSH anunciou que colocaria o CARNAKVSH na rua, no domingo (12/2), na Savassi.

A ideia partiu de uma vontade de fazer um evento acessível e de mostrar que a música eletrônica combina com qualquer estilo musical. “Um bloco de carnaval de rua era a maneira mais democrática de alcançar essa união (e uma das mais divertidas também), que é a essência da cena eletrônica”, afirma.

Fã de festas, o DJ conta que o carnaval é um momento do ano de diversidade e espaço para todos os gêneros musicais. “Sempre tive muita vontade de fazer um evento acessível para todos, realmente aberto para quem já conhece minhas músicas e para outras pessoas que não conhecem passarem a ouvir, para mostrar a elas como a música eletrônica combina com qualquer outro ritmo musical”, explica.

Quando começa o carnaval 2023?

Os quatro dias tradicionais de carnaval no Brasil este ano começam na sexta-feira (17/2) e vão até terça-feira (21/2), sem contar a quarta-feira de Cinzas (22/2), que em algumas cidades tem ao menos metade do dia incluído como feriado. Bloquinhos, no entanto, já começaram os pré-carnavais e ensaios abertos ao público e alguns geralmente ultrapassam esse período.

Carnaval é feriado?

O CarnaUai

Neste carnaval histórico, o primeiro após dois anos de suspensão devido à pandemia de COVID-19

Mesmo já tendo performando em diferentes estilos de festa, KVSH embarca em um novo desafio e diz que as expectativas estão altas para o bloco, que vai contar com um trio elétrico e efeitos especiais, como nas festas eletrônicas. A concentração do bloco será na Rua Sergipe, 1.180, na Savassi, às 14h.Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira. O mapa interativo dos blocos é atualizado diariamente com o roteiro e agenda dos desfiles dos blocos.Não, de acordo com a Lei 9.093/1995 , que trata dos feriados oficiais, são reconhecidos como feriados aqueles declarados em leis estaduais ou federal. Em todo o Brasil, somente o estado do Rio de Janeiro considera o período de carnaval um feriado, e nem todo município ou estado considera a data como feriado. Em outros lugares o carnaval é um ponto facultativo.