Djonga rouba cena em feat com Orochi e Baco Exu do Blues

A música 'Criminal' está presente no álbum 'Vida cara', do rapper Orochi (foto: Divulgação )

“Imortal. Não que eu não vá ter um funeral, mas minhas ideias vão me manter vivo”, canta Djonga na música "Criminal", do álbum "Vida cara", do também rapper Orochi. A participação do artista mineiro entrou nos assuntos mais comentados do Twitter na noite desta segunda-feira (9/1) e conquistou a internet.A canção também conta com a participação do cantor Baco Exu do Blues, que divulgou a parceria dos artistas na rede social mais cedo, o que provocou ansiedade nos fãs.