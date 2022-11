Veja homenagens de Maria Bethânia, Rita Lee e Samuel Rosa a Gal Costa

Gal Costa se apresentou em BH em abril passado, no Breve Festival, no Mineirão (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press)

A morte de Gal Costa, aos 77 anos, nesta quarta-feira (9/11), gerou uma onda de manifestações de pesar nas redes sociais.

Nosso tesouro se foi, profunda tristeza. Deixou seu legado de artista de cantora de revolucionária e comigo além de tudo, esse terno abraço num dos nossos últimos encontros. Te amo @GalCosta

A atriz Débora Falabella homenageou Gal, pelo Instagram: "Divina e Maravilhosa".

Visivelmente emocionada, Maria Bethânia se manifestou em vídeo no Instagram: "Uma amiga que, mesmo longe, sempre mantive admiração e respeito. Deus a receba na sua mais pura luz." As duas dividiram parte de suas carreiras ao formarem, ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil, o grupo Doces Bárbaros.

Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha @GalCosta

Gilberto Gil foi um dos primeiros a se manifestar pelo twitter. "Muito triste e impactado com a morte de minha irmã", disse ele. Gal era madrinha de sua filha Preta Gil. Em 2017, as duas gravaram a música "Vá se Benzer".

Contemporânea de Gal Costa, Rita Lee se manifestou sobre a morte da cantora baiana. As duas dividiram o palco na reedição da canção "Cantoras do Rádio", em 1979, no programa "Mulher 80", da Rede Globo, ao lado de Maria Bethânia, Elis Regina, Fafá de Belém, entre outras.

A cantora Céu também se manifestou pelo Instagram com um post em homenagem a Gal.

Nos últimos anos, Gal havia lançado uma série de singles com novos nomes masculinos da música nacional. Tim Bernardes, que se apresenta em Belo Horizonte na próxima semana, já inundava suas redes sociais com posts em homenagem à artista muito antes de sua morte, assim como Rubel e Zé Ibarra, também presentes na série de singles.

Ibarra, da banda Bala Desejo, que acompanha Milton Nascimento em sua turnê de despedida, postou um vídeo de sua apresentação com Gal e uma legenda em homenagem à cantora.

"Gal minha amada, você estará sempre viva, aqui, no coração do Brasil. Descanse em paz", escreveu a artista Zezé Motta em uma publicação no Twitter com uma foto abraçando Gal Costa.

"Obrigada, Gal", escreveu o cantor Lulu Santos no Twitter com uma foto ao lado da artista. Ele também republicou vídeos em que cantava com Gal Costa.





Outros artistas como Liniker, Zélia Duncan, Vanessa da Mata, Djavan e Serginho Groisman também se juntaram às homenagens a Gal Costa. O escritor Valter Hugo Mãe definiu a cantora como "um clarão".

Que bom que deu tempo de te contar do meu amor%u2026

Vai na paz, Gal.

Liniker