Relembre 'duelo' de Gal Costa com Armandinho Macedo

Gal Costa e Armandinho Macedo fizeram um duelo de notas na apresentação do "Bem Brasil', da TV Cultura (foto: Reprodução/ YouTube)

Um vídeo de uma performance de Gal Costa foi relembrado nas redes sociais após a morte da cantora nesta quarta-feira (9/11). Nas imagens, que já circulavam na internet como meme, ela aparece ao lado do guitarrista Armandinho Macedo cantando “Meu nome é Gal”.

No vídeo, o musicista faz um solo de guitarra e a cantora “responde” imitando as notas com a voz, cantando “Gal”. Ela alcança notas altíssimas, como poucos têm capacidade de fazer.Anteriormente, o vídeo era usado para mostrar como a cantora estava “louca” no palco. Agora, é uma lembrança da performance forte de um grande ícone da MPB.

A performance de Gal Costa e Armandinho Macedo aconteceu durante o programa Bem Brasil, da TV Cultura, gravado no SESC Interlagos, em São Paulo. A publicação foi feita pela primeira vez no canal do guitarrista em 2013.

A morte de Gal Costa foi confirmada pela assessoria da artista mas a causa ainda não foi revelada. Duas horas antes do anúncio, ela havia publicado nas redes sociais um trecho do programa Gil e Caetano, em que aparece cantando “Sorte”, com o baiano.