Gal Costa morre aos 77 anos

A atriz já havia cancelado show na Primavera Sound, em São Paulo (foto: Camila Alcântara/Divulgação)

Gal Costa, um dos nomes mais importantes da música brasileira, morreu nesta quarta-feira, aos 77 anos.





A informação foi confirmada pela assessoria da artista, e a causa da morte foi um infarto.

A cantora cancelou um show em São Paulo no último fim de semana para se recuperar de uma cirurgia realizada em setembro para retirada de um nódulo nasal.



De lá para cá, ela não havia voltado a se apresentar, mas já tinha datas de shows da turnê As Várias Pontas de uma Estrela marcadas para dezembro e janeiro.



Gal era uma das principais atrações do Primavera Sound, realizado no último fim de semana em São Paulo. Ela acabou não participando do evento.

Gal Costa era uma das vozes mais bonitas do Brasil e de fama mundial.





