Morte de Gal Costa: veja última publicação da cantora nas redes sociais

Gal Costa, um dos ícones da MPB, morreu hoje (9/11) (foto: Marcos Hermes/Divulgacao)

Duas horas antes do anúncio de sua morte, o perfil da cantora Gal Costa postou um vídeo em que a cantora performa, juntamente com Caetano Veloso, a música “Sorte”, de Ronaldo Bastos e Celso Fonseca. A apresentação foi feita no programa Chico e Caetano, da TV Globo, em 1986.

A morte de Gal foi confirmada pela assessoria da cantora por volta das 11h desta quarta-feira (9/11). Aos 77 anos, ela havia dado uma pausa nos shows, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita. A assessoria informou que a causa da morte foi um infarto.

A publicação em que Gal canta com Caetano foi feita no perfil do Facebook, Instagram e Twitter da baiana e recebeu inúmeros comentários de fãs lamentando a perda. “Uma grande perda para a família e para a verdadeira cultura de música de qualidade: a MPB. Muito triste”, comentou um perfil.

Outro lamentou: “Não acredito que você se foi! Que tristeza! Descanse em paz rainha”. Uma fã chamou Gal de “musa” e agradeceu pela sua obra. Em outro comentário, uma seguidora elogiou a carreira da cantora: “Que notícia triste demais. Perdemos uma cantora sensacional com uma das melhores vozes que eu conheci”.