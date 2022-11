Gal Costa: fãs lamentam a morte da cantora nas redes

A assessoria confirmou a morte da artista nesta quarta-feira (9/11) (foto: Reprodução Redes Sociais )

A morte da cantora Gal Costa deixou a internet em luto nesta quarta-feira (9/11). Fãs e admiradores estão indo às redes para prestar homenagens à artista e lamentar a morte dela.

"Gal Costa se foi e o Brasil perde uma das maiores vozes da música brasileira", escreveu um perfil no Twitter.

"Que morte simbólica depois eclipse Escorpião e Touro que Olorum te receba de braços abertos Gal Costa", comentou outro usuário da rede social.

A causa da morte da cantora foi um infarto, segundo a assessoria de Gal. A artista cancelou um show em São Paulo no último fim de semana para realizar uma cirurgia para retirada de um nódulo nasal.

Gal era uma das principais atrações do Primavera Sound, realizado no último fim de semana em São Paulo, mas acabou não participando do evento.





A Gal Costa faz parte do património imaterial da música popular brasileira, e claro, de expressão na língua portuguesa. Uma perda difícil de apagar. %u2014 Almirante Ramos (@almiranteramos) November 9, 2022

Meu Brasil brasileiro

Meu mulato inzoneiro

Vou cantar-te nos meus versos

O Brasil, samba que dá

Bamboleio, que faz gingar

O Brasil, do meu amor

Terra de Nosso Senhor

Brasil!

Pra mim, pra mim, pra mim



Descanse em paz, lenda! Para sempre em nossos corações, Gal Costa. %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDDA4 pic.twitter.com/OvnEMMjqOg %u2014 CHOQUEI (@choquei) November 9, 2022