Internet resgata vídeo em que Tom Zé elogia Gal Costa

Perfis nas redes sociais resgataram um trecho em que o cantor Tom Zé fala sobre a amiga Gal Costa, em 1970 no programa “Ensaio”, da TV Cultura. O vídeo viralizou após a morte da cantora, nesta quarta-feira (9/11).

Gal Costa cantora, Gal Costa a Mulher, a Mulher Terrível, a Mulher Linda. A Noiva. A Morta. A Viúva. A Maravilha. É muito difícil falar essas coisas. Não sei. Gal Costa sempre me trata com choques elétricos.



Gal estava acompanhada da banda Som Imaginário​, formada por músicos como Wagner Tiso​, Naná Vasconcelos​ e Robertinho Silva​.

Amizade de longa data

A amizade de Gal Costa e Tom Zé completou quase 60 anos. Os dois começaram a carreira juntos nos anos de 1960, ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia.



Gal estreou em 1964 com o espetáculo “Nós, por exemplo…”. No ano seguinte, se mudou da Bahia para o Rio de Janeiro para substituir Nara Leão no musical “Opinião”. Também em 1965, ela fez a primeira gravação em disco no LP de estreia de Bethânia, na faixa “Sol negro”.



Em seguida, Gal gravou o primeiro compacto, com músicas de Gil e Caetano. O grupo continuou amigo até sua morte e Costa é madrinha de Moreno, filho de Caetano.