Dilma sobre morte de Gal Costa: 'choque para todos nós'

'Tristeza de ver essa grande estrela nos deixar', escreveu a petista no Twitter em homenagem a Gal (foto: Reprodução Redes Sociais e Divulgação )

A morte de Gal Costa é um choque para todos nós. O Brasil perde hoje uma das maiores cantoras da nossa história. (segue o fio) #GalCosta pic.twitter.com/q822a9peca %u2014 Dilma Rousseff (@dilmabr) November 9, 2022

Eu sinto imensamente a tristeza de ver essa grande estrela nos deixar justo agora, no instante em que recobramos a esperança de dias melhores. %u2014 Dilma Rousseff (@dilmabr) November 9, 2022

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) lamentou a morte da cantora Gal Costa nas redes sociais, nesta quarta-feira (9/11). Para a petista, a artista "fez de sua alegria e de seu charme um refúgio para dias luminosos e sombrios ao longo de cinco décadas". morte de Gal Costa foi confirmada pela assessoria,que ainda não divulgou a causa."Gal é uma constelação e será sempre lembrada por sua arte sublime, sua voz expressiva e seu olhar de guerreira. Mas ela permanecerá divina e maravilhosa na nossa memória. Para sempre", publicou Dilma em seu perfil no Twitter. presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também homenageou a cantora . "Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros", escreveu em publicação no Twitter com uma foto abraçando Gal Costa.