Lula sobre Gal Costa: 'Legado, obra e canções serão eternas como seu nome'

"O país, que Gal Costa cantava para mostrar sua cara, hoje perde uma de suas grandes vozes", escreveu Lula no Twitter (foto: Ricardo Stuckert)

Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros.



%uD83D%uDCF8 @ricardostuckert pic.twitter.com/4jU2SBcHuq — Lula (@LulaOficial) November 9, 2022

Veja: a reação de fãs em redes sociais à morte de Gal





Ela foi um dos grandes nomes da música brasileira, emplacando sucessos como ‘Baby’, ‘Um dia de domingo’, ‘Chuva de prata’, ‘Meu nome é Gal’, entre outros.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou uma homenagem a cantora Gal Costa nesta quarta-feira (9/11). A artista morreu de infarto aos 77 anos. informação foi confirmada pela assessoria."Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros", escreveu o petista em uma publicação no Twitter com uma foto abraçando a Gal."O país, que Gal Costa cantava para mostrar sua cara, hoje perde uma de suas grandes vozes. Mas o legado, a obra, a lembrança e as canções serão eternas como seu nome Gal", completou.Gal estava com a agenda de shows suspensa após uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita. Gal era uma das principais atrações do Primavera Sound, no último fim de semana em São Paulo. Ela acabou não participando do evento.