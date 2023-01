Feira Mostrô destaca a mineiridade e homenageia Fernando Sabino

Fernando Sabino, cujo centenário de nascimento será comemorado em 2023, é expressão da mineiridade que inspira a Feira Mostrô (foto: Marco Antônio Teixeira/AG/1993)



Belo Horizonte é, sem dúvida, a cidade das feiras. Só as permanentes cadastradas na prefeitura somam 16, sem contar iniciativas sazonais e temporárias, que oferecem artesanato, plantas, flores, livros, artes plásticas, antiguidades e comidas típicas.





Além dos tradicionais produtos artesanais e gastronômicos, o evento contará com livraria itinerante; exposição de fotos de Exequiel Duarte, Maíra Nowicki e do coletivo Fotorizontinos; shows de Bárbara Ferrarezi; e sessões de filmes baseados na obra de Fernando Sabino.





Estarão em cartaz os curtas-metragens “Galinha ao molho pardo”, de Feliciano Coelho; “Meu melhor amigo”, “Conversinha mineira” e “A saideira”, de Jorge Monclar; e “Dona Custódia”, de Adriana Andrade. O público também poderá conferir o longa-metragem “O homem nu” (1997), dirigido por Hugo Carvana.





“A gente vai fazer homenagem ao centenário de nascimento do Fernando Sabino”, afirma o gestor cultural Bosco Ladeira, coordenador da Mostrô. “É importante homenagear o Fernando não só por ele ser mineiro, mas pelo fato de ter nascido na Praça da Liberdade e ter escrito seus primeiros contos lá.”

Praça da Liberdade

A referência à Praça da Liberdade não é à toa. A Mostrô nasceu naquele local, propondo o resgate artístico e cultural do espaço depois da transferência da Feira Hippie para a Avenida Afonso Pena, em 1991.





“A ideia de criar a Mostrô é bem antiga, mas diferentes razões fizeram com que ela saísse do papel apenas em 2021”, explica Bosco. “Em agosto de 2021, no meio da pandemia, a gente percebeu que precisava ter responsabilidade sociocultural com quem perdeu o emprego em consequência da COVID-19. Para muitas dessas pessoas, a produção artesanal passou a ser a fonte de renda da família.”





Nesta primeira edição em 2023, a Mostrô segue as diretrizes da Secretaria de Estado da Cultura, que propôs a mineiridade como tema para eventos realizados desde março de 2022.





“A questão da mineiridade vem se perdendo no mundo moderno. A gente preza muito passar isso para as novas gerações, a fim de não perder a nossa cultura e as nossas raízes”, ressalta Bosco.





A Da Terra conta com 300 artesãos cadastrados, a maioria idosos que trabalham com macramê e crochê. “Também há muitos jovens dedicados ao trabalho manual”, observa Bosco.

Moda inclusiva

Os jovens se dedicam à moda inclusiva, consumo consciente, artes plásticas e fotografia. “Isso é legal, pois cria conexão entre pessoas de diferentes gerações e seus trabalhos”, ressalta.





Neste fim de semana, Bosco Ladeira espera reunir 180 expositores e atrair cerca de 1 mil pessoas por dia ao Palácio das Artes.





“A Mostrô não é só feira, mas mostra de arte e cultura. Há toda uma programação cultural envolvida”, conclui.

Claudio Marzo protagoniza o filme 'O homem nu' (foto: Reprodução)