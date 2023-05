Morre aos 75 anos arquiteto José Eduardo Ferolla

Projeto mais recente do arquiteto, Casa Ferolla, será sede da 28º edição do CasaCor Minas, a partir de 1º de julho (foto: Bárbara Dutra/Divulgação)

Morreu neste sábado (29/4), aos 75 anos, o arquiteto José Eduardo Ferolla. O velório será realizado neste domingo (30/4), das 10h às 14h, no Funeral House (Avenida Afonso Pena, 2158 - Funcionários). Em seguida, o corpo será levado para cremação no Parque Renascer, segundo informações divulgadas pela direção da CasaCor Minas. A causa da morte não foi mencionada.

Professor-adjunto e coordenador de projetos da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Ferolla foi também responsável por diversos projetos arquitetônicos em Belo Horizonte e no interior. São dele, por exemplo, os esboços do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, Edifício Palladion, no bairro Santa Tereza, e Centro de Eventos ACIF CDL, na cidade de Formiga.

Em março deste ano, a CasaCor Minas anunciou a Casa Ferolla, localizada no bairro Santo Antônio, como sede da 28ª edição do evento, que será realizado entre os dias 1º de julho e 20 de agosto. O local é o projeto mais recente do arquiteto.

Em nota, os diretores da CasaCor Minas, Eduardo Faleiro e Juliana Grillo, lamentaram a morte de Ferolla e destacaram a importância de seu legado. “Nossas mais sinceras homenagens e agradecimentos ao gigante José Eduardo Ferolla. Que seu legado permaneça como exemplo para as futuras gerações!”, escreveram.