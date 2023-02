Música tema de Jade Picon em 'Travessia' vira meme nas redes sociais

A música de Chiara começou incomodando nas redes sociais, mas depois virou tema de piadas (foto: Reprodução / Twitter)

Desde que Jade Picon foi anunciada para o elenco de ‘Travessia’ para dar vida à mimada Chiara, as redes sociais não perdoam os memes da ex-BBB. Desta vez, o que virou piada foi a música que embala o romance da personagem com Ari (Chay Suede).

Trata-se de uma nova versão de ‘Dengo’, música de João Gomes com participação de Maria Muad. Em vez do piseiro da primeira gravação, a versão da novela é um MPB, mas com um arranjo que rendeu diversos memes por conta do “fuén fuon” do arranjo musical, que traz uma dramaticidade exagerada.

A Globo colocando segundos e mais segundos de fuãn fuãn fuén fuõn na novela.pic.twitter.com/czJT8Wh9pB %u2014 PAN (@forumpandlr) January 20, 2023

Além disso, a trilha tem sido usada em excesso na novela, marcando todas as cenas em que a personagem de Jade Picon aparece. No começo, a internet mostrava irritação pela música, repetida diversas vezes na novela, sem gerar nenhum tipo de humanização para a tão criticada Chiara.

Mas a Globo soube aproveitar que o assunto estava em alta e transformou ‘Dengo’ em algo cômico. Para se ter uma ideia, em uma das cenas, que viralizou nas redes sociais, o som é o protagonista por 12 segundos. A cena é um confronto entre Chiara e Ari, mas não tem nenhum diálogo.

Seja pelo exagero da trilha, seja pelo tom dramático, o “fuén fuon” caiu no gosto do público e rendeu memes que misturam desde o BBB até a própria Jade Picon. No Instagram, é possível criar sua própria cena de ‘Travessia’, em que, toda vez que a câmera do celular se mexe, um trecho do arranjo da música é inserido. Veja alguns vídeos:

fuen fuen fuen fuon pic.twitter.com/ZPOvx6bqLU %u2014 acervo bts (@bangtanacervo) January 28, 2023

fuãn fuãn fuen fuõn pic.twitter.com/dhjpMKVSml %u2014 Gabriel Menezes (@briel_menezes) February 1, 2023

eu sempre que lembro que o meu futuro depende de mim fuãn fuãn fuén fuón pic.twitter.com/um0FVvj3xa %u2014 mero dissabor cotidiano (@seu__pinto) January 31, 2023