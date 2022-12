Internet faz memes com capa de EP de Anitta: 'Parece feito no Picsart'

Teve fã da cantora que defendeu a tese de que a capa pode ser estratégia de marketing (foto: Reprodução Redes Sociais)





"Parece que foi feito no Picsart", disse um perfil, em referência a um aplicativo de edição de fotos e colagens gratúito no celular. Mas, assim como tudo que a “poderosa” faz, o trabalho recebeu elogios e críticas, a começar pela capa. Perfis do Twitter não gostaram da imagem principal e fizeram memes, compartilhados por outros usuários."Parece que foi feito no Picsart", disse um perfil, em referência a um aplicativo de edição de fotos e colagens gratúito no celular.



"Poxa Anitta , nenhuma capa boa", escreveu um perfil na rede social.

"Eu gostei da nova capa da Anitta vius, qualquer coisa é melhor que aquela aberração de versions of me", comentou um usuário, em referência ao álbum da cantora, lançado abril deste ano, como o trabalho de estreia da cantora no mercado internacional. O projeto conta com 'Envolver', hit que apresentou Anitta ao mundo.

Outros perfis também compararam a capa do EP com o 'Versions of me'. Até outros trabalhos da artistas viram alvos de deboche.





"Acho que a Anitta viu todo mundo metendo o pau na capa de 'Versions of me' e pensou: vocês acham mesmo que não dá pra piorar? Aí ela foi lá e teve a ideia pra capa do ' Á procura da Anitta perfeita' ".

Como seria a capa ideal?

