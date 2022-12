'À procura da Anitta perfeita': De surpresa, cantora lança EP em português

Anitta lança EP de surpresa (foto: LUFRE (@lufreee))

Os fãs pediram, e Anitta atendeu! De surpresa, a cantora lançou seu novo EP, “À Procura da Anitta Perfeita”, com seis faixas em português. O projeto apresenta uma mistura de ritmos dançantes brasileiros, como forró, brega, funk e sertanejo, além de elementos de trap. Dentre as participações especiais estão nomes como Maiara & Maraisa, Lexa, Wesley Safadão, POCAH, Rebecca, Costa Gold e MC Danny.



Os fãs pediram, e Anitta atendeu! De surpresa, a cantora lançou seu novo EP, "À Procura da Anitta Perfeita", com seis faixas em português. O projeto apresenta uma mistura de ritmos dançantes brasileiros, como forró, brega, funk e sertanejo, além de elementos de trap. Dentre as participações especiais estão nomes como Maiara & Maraisa, Lexa, Wesley Safadão, POCAH, Rebecca, Costa Gold e MC Danny.

O título do projeto vem da pressão externa que a cantora sente para ser perfeita. "A Anitta é um personagem, mas um personagem humano. Por isso nunca vou conseguir atender a esse desejo por perfeição", diz.









O álbum "A Procura da Batida Perfeita", de Marcelo D2, também inspirou o título do EP. O conceito se reflete também na capa, que revela a carioca com sua forma modificada, quase inumana. "Porque cada um imagina uma Anitta diferente. Com elementos da natureza, emoções, sentimentos. Então, decidi trazer essa subjetividade para a capa do EP também", reflete Anitta. "Daí a ideia do título: são músicas em ritmos diferentes entre si, mas todas com letras que são a cara da Anitta, como se fosse eu mesma tentando responder às demandas que vêm de todos lados. Como quem procura uma Anitta ideal nas várias versões dela mesma", acrescenta a popstar.

A tracklist abre com “Macetar”, funk produzido por Rafinha RSQ (- onhecido por seu trabalho em “Loka” e “Contatinho”, de Anitta com Simone & Simaria e Leo Santana, respectivamente. “Minha vida é uma obra de arte/Tinha que ser exposta num museu”, cantam os versos de abertura da faixa, que é cheia de confiança e autoestima, bem ao estilo da Girl From Rio.





Um dos principais produtores do EP, Rafinha RSQ aparece em mais duas músicas. A primeira é “Mel”, colaboração da cantora de Honório Gurgel com Wesley Safadão nos vocais. Incorporando elementos de brega e piseiro, a faixa bem humorada versa sobre um relacionamento não assumido. “Cê foge pra fazer comigo/Aquele love escondido”.





Por sua vez, a colaboração de Anitta com Costa Gold e RSQ em “Biquini Vermelhinho” faz referência ao clássico “Biquíni de Bolinha Amarelinha”, eternizada no Brasil da década de 1960 por Celly Campelo.





Anitta destaca uma parceria em específico: “Eu amo ‘Ela Não Vale Nada’, principalmente por ser uma música sobre amizade, cantada em parceria com duas amigonas minhas, a Maiara & Maraisa. É a primeira vez que colaboro com elas e tô muito animada pra ver essa música tocando pelo Brasil”.





Os produtores do HITMAKER assinam também “Ai Papai”, brega funk chiclete, em parceria com MC Danny; e também “Avisa Lá”, com as cantoras Lexa, Pocah e Rebecca, que fecham o EP com a energia no alto.

“É a primeira vez também que colaboro com a Pocah, minha irmã de anos. Imagina, canto com ela, Lexa e Rebecca em um batidão de funk, tá tudo em casa (risos)”. O extended play marca também a primeira vez que Anitta colabora com Costa Gold e MC Danny.





TRACKLIST

1. Macetar

2. Ela Não Vale Nada feat. Maiara & Maraisa

3. Biquini Vermelhinho feat COSTA GOLD, RAFINHA RSQ

4. Mel feat. Wesley Safadão

5. Ai Papai feat. MC Danny, Hitmaker

6. Avisa Lá feat. Lexa, POCAH, Rebecca