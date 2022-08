Anitta se torna primeira artista brasileira solo a vencer no VMAs

Anitta venceu o prêmio de Melhor Música Latina pela faixa 'Envolver' (foto: Theo Wargo/Getty Images /AFP )

Em vitória inédita para artistas solos do Brasil, Anitta venceu o prêmio de Melhor Música Latina pela faixa 'Envolver' no Vídeo Music Awars (VMA), na noite de domingo. A estrela brasileira concorria com veteranos da música latina, como Bad Bunny, Karol G e Becky G, Daddy Yankee, Farruko e J Balvin. Anitta também se apresentou pela primeira vez no palco principal da premiação entregando uma grande performance da música que garantiu o prêmio para ela. Vale lembrar que esta tinha sido também a primeira indicação de artistas brasileiros solos no VMAs e que a performance no palco principal também foi um feito inédito para cantores do Brasil.