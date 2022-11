Com Anitta na disputa, Grammy Latino revela hoje vencedores

Representante do reggaeton, Bad Bunny está em turnê e não confirmou presença na festa desta noite (foto: VALERIE MACON / AFP)





O Grammy Latino chega a Las Vegas nesta quinta-feira (17/11), com todos os olhos voltados para o artista de reggaeton Bad Bunny, que, como grande favorito com 10 indicações, pode fechar seu ano de sucesso com chave de ouro.









O cantor e compositor está em turnê pela América Latina e sua presença ainda não foi confirmada na gala. O porto-riquenho de 28 anos, que arrebatou o Billboard Awards e dividiu a tela com Brad Pitt no longa-metragem "Trem bala", conseguiu outro marco na última terça-feira (15/11) ao ser indicado ao Grammy de 2023 como Melhor Álbum do Ano.





É a primeira vez que um álbum gravado inteiramente em espanhol consegue distinção nesta prestigiosa categoria, na qual o cantor e compositor concorrerá com Coldplay, Beyoncé, Adele e Harry Styles, entre outros.





Essa consolidação do gênero que transcendeu fronteiras e preconceitos para se tornar um sucesso mundial imparável já havia sido reconhecida pela Academia Latina da Gravação.





A cantora Anitta, que surpreendeu o mundo com o hit "Envolver" e uma das candidatas ao prêmio de Gravação do Ano, chega com duas indicações, ambas fora das categorias de língua portuguesa.





Por esses gramofones concorrem grandes nomes brasileiros, como Caetano Veloso, Marisa Monte e Martinho da Vila, além de Ney Matogroso, Liniker e o rapper Criolo, entre outros.





Nesta quinta-feira, além de Bad Bunny, artistas como Rauw Alejandro, Daddy Yankee e Karol G vão além das categorias urbanas para concorrer aos cobiçados prêmios de Gravação do Ano e Canção do Ano.





Outros favoritos da noite são o compositor mexicano Édgar Barrera, com nove indicações, e o artista de reggaeton porto-riquenho Rauw Alejandro, com oito.





A diva pop Christina Aguilera, o uruguaio Jorge Drexler e a espanhola Rosalía estão empatados com sete indicações cada um .





Anitta





A cerimônia servirá de cenário para um embate geracional entre novos talentos que estão reinventando a cena e a vanguarda que lhes abriu as portas em terras estrangeiras.





A categoria Melhor Artista Revelação conquistou o maior destaque deste ano com uma apresentação exclusiva na última terça-feira, em Las Vegas, na contagem regressiva para a gala.





A entrega do icônico gramofone, que já foi para estrelas em ascensão como Juanes, Maria Rita e Calle 13, promete algumas surpresas.





Uma das maiores novidades da noite é a cubana Ángela Álvarez, que, aos 95 anos, pode ser eleita a melhor revelação. E ela não é a única surpresa que surgiu nas redes sociais.





Rosalía, para muitos a rainha da fusão de gêneros, está indicada para Melhor Vídeo Musical Longo com a revolucionária apresentação vertical de "Motomami", produzida para o TikTok. A peça também ganhou uma indicação ao Grammy de 2023.





OS INDICADOS

Confira quem concorre em algumas das principais categorias





GRAVAÇÃO DO ANO



Anitta disputa Gravação do Ano com "Envolver" (foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)



» "Pa mis muchachas" (Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole e Nathy Peluso)

» "Castillos de arena" (Pablo Alborán)

» "Envolver" (Anitta)

» "Pa’lla voy" (Marc Anthony)

» "Ojitos lindos" (Bad Bunny & Bomba Estéreo)

» "Pegao" (Camilo)

» "Tocarte" (Jorge Drexler & C. Tangana)

» "Provenza" (Karol G)

» "Vale la pena" (Juan Luis Guerra)

» "La fama" (Rosalía feat. The Weeknd)

» "Te felicito" (Shakira & Rauw Alejandro)

» "Baloncito viejo" (Carlos Vives & Camilo)





ÁLBUM DO ANO

» “Aguilera”, de Christina Aguilera

» “Pa’lla voy”, de Marc Anthony

» “Un verano sin ti”, de Bad Bunny

» “Deja”, de Bomba Estéreo

» “Tinta y tiempo”, de Jorge Drexler

» “Ya no somos los mismos”, de Elsa & Elmar

» “Viajante”, de Fonseca

» “Motomami”, de Rosalía

» “Sanz”, de Alejandro Sanz

» “Dharma”, de Sebastián Yatra





CANÇÃO DO ANO

» "A veces bien y a veces mal", de Pedro Capó, Ignacio Cibrián, Ricky Martin, Pablo Preciado, Julio Ramírez, Mauricio Rengifo e Andrés Torres

» "Agua", de Rauw Alejandro, Emmanuel Anene, David Alberto Macías, Nile Rodgers, Juan Salinas, Oscar Salinas e Daddy Yankee

» "Algo es mejor", de Mon Laferte

» "Baloncito viejo", de Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla e Carlos Vives

» "Besos en la frente", de Fonseca e Julio Reyes Copello

» "Encontrarme", de Carla Morrison, Juan Alejandro Jiménez Pérez e Mario Demián Jiménez Pérez

» "Hentai", de Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins e

Pharrell Williams

» "Índigo", de Édgar Barrera e Camilo

» "Pa mis muchachas", de Christina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Becky G, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo, Nicki Nicole e Nathy Peluso

» "Provenza", de Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro e Ovy On The Drums

» "Tacones rojos", de Juan Jo, Manuel Lara, Manuel Lorente, Pablo e Sebastián Yatra,

» Tocarte", de Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez e C. Tangana

A 23ª edição dos prêmios Grammy Latino, a maior festa da música latina, acontece nesta quinta-feira à noite na arena Michelob Ultra em Las Vegas, com a presença de estrelas como Luis Fonsi, Karol G, Fito Páez, Fonseca, Becky G, Rosalía, Carlos Vives, Gente de Zona e as brasileiras Anitta e Ludmilla, entre outras.