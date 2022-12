Retrospectiva Spotify 2022: saiba quais os artistas mais ouvidos no mundo

Retrospectiva Spotify 2022 já está disponível, e Bad Bunny foi o mais ouvido neste ano (foto: Divulgação/Spotify) Mais um ano chega ao fim e, desse modo, já é possível destacar os artistas preferidos do público. Por isso, o Spotify - o maior serviço global de assinatura de streaming de áudio - reuniu os dados das reproduções de seus ouvintes e fez uma retrospectiva de 2022.









A segunda artista mais popular - e a artista feminina com mais streams do ano - é Taylor Swift (#2), seguida por Drake (#3), The Weeknd (#4) e BTS (#5).





Enquanto a música mais escutada de 2022 é o sucesso internacional de Harry Styles, “As It Was”, com mais de 1,5 bilhão de streams globalmente neste ano. Em segundo e terceiro lugares respectivamente, estão “Heat Waves”, por Glass Animals (#2), e pelo segundo ano consecutivo, “STAY” (with Justin Bieber), por The Kid LAROI (#3). O quarto e o quinto lugares vêm de Bad Bunny, com “Me Porto Bonito” (#4) e “Tití Me Preguntó” (#5), completando a lista.





O artista mais ouvido, Bad Bunny, também lidera a lista de álbuns mais escutados com “Un Verano Sin Ti” (# 1), seguido pelo terceiro álbum de estúdio de Harry Styles, “Harry’s House” (# 2). Em uma repetição dos favoritos globais do ano passado, “SOUR” de Olivia Rodrigo (#3); “=” de Ed Sheeran (#4); e “Planet Her”, de Doja Cat (#5) retornam cada um no terceiro, quarto e quinto lugares, respectivamente.





Acesse sua própria retrospectiva

A partir desta quarta-feira (30/11), os usuários elegíveis também podem acessar sua experiência personalizada da Retrospectiva Spotify 2022 exclusivamente no aplicativo móvel Spotify (iOS e Android) no hub Retrospectiva 2022.





Vale certificar de que o aplicativo Spotify esteja atualizado para a versão mais recente para acessar. Os fãs têm acesso aos seus recursos favoritos da retrospectiva, além de uma lista de novas maneiras de descobrir e celebrar o ano ouvindo





Além dos principais artistas, gêneros, músicas, podcasts e minutos ouvidos, “Sua Personalidade Sonora” é um novo recurso que não apenas informa sobre a música que você escuta, mas também sobre o seu gosto musical. Os fãs podem descobrir qual dos 16 tipos diferentes de personalidade sonora criada pelo Spotify eles possuem, com base em suas tendências de 2022.

“Seu Dia em Áudio” é uma história interativa que mostra como o gosto musical do usuário evolui ao longo do dia. Confira o blog For the Record do Spotify para saber mais.





Os fãs qualificados receberão um feed de vídeo personalizado com mensagens de agradecimento de alguns de seus principais artistas em 2022, com cada vídeo seguido pela música mais ouvida desse artista este ano.





Compartilhe mais: os fãs do Spotify adoram compartilhar seus cards da retrospectiva, então, como novidade neste ano, é possível compartilhar no WhatsApp, em mensagem direta do Instagram e no Facebook Messenger.





Os fãs também podem desbloquear uma lente personalizada do Snapchat que reflete a Personalidade Auditiva e desfrutar de outfits especiais com o tema da Retrospectiva para Bitmojis em qualquer lugar em que estejam disponíveis, bem como GIFs personalizados com o tema em todos os parceiros GIPHY.