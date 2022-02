Spotify é o 'inimigo íntimo' do qual os músicos não conseguem se livrar

Spotify tem 381 milhões de usuários e domina 30% do mercado de streaming da música (foto: Stefani Reynolds / AFP)





Depois que lendas da música, incluindo Neil Young e Joni Mitchell, retiraram suas músicas do Spotify em protesto ao fato de a plataforma permitir a divulgação de informações equivocadas sobre a COVID-19, alguns artistas menos conhecidos afirmaram que a maior plataforma de música por streaming do mundo é um "mal necessário" e que não podem se dar ao luxo de abandoná-la.









Com 381 milhões de usuários e mais de 30% do mercado de streaming da música, o Spotify "é um mal necessário", disse Leo Sidran, músico e apresentador do podcast "The Third Story". "Deixar o Spotify seria eliminar o enorme potencial para que as pessoas me encontrem."





O músico de jazz Michael Valeanu, baseado em Nova York, afirma que o ideal seria nunca ter apresentado sua música no Spotify, mas que "é crucial ser ouvido, e essas plataformas são a maneira como as pessoas consomem música hoje em dia".





Valeanu afirma que, muitas vezes, pensa em abandonar a plataforma, por considerar que o Spotify não remunera os artistas de forma justa. Ele conta que recebeu apenas US$ 500 em todas as plataformas, a maior parte vinda do Spotify, por seu primeiro álbum, lançado há 10 anos, e que já teve milhares de reproduções por streaming.





FRAÇÃO DE CENTAVO

O Spotify paga entre US$ 0,03 e US$ 0,05 por reprodução, ou entre US$ 3 e US$ 5 para cada mil execuções, segundo órgãos da imprensa americana. A plataforma declarou que desde 2020 pagou mais de US$ 23 bilhões em royalties aos detentores de direitos autorais.





IMPACTO

Os pagamentos aos artistas estão vinculados à demanda, o que significa que nomes populares, como Joni Mitchell e Neil Young, sofrerão um impacto financeiro, assim como suas gravadoras. Segundo Neil Young, 60% de suas receitas oriundas do streaming vinham do Spotify.





A revista “Billboard” calcula que a decisão de Young de abandonar a plataforma custará, pessoalmente, US$ 754 mil por ano ao artista, enquanto para Joni Mitchell as perdas devem alcançar US$ 272 mil por ano.





A conta de Neil Yong no Twitter direcionou os fãs para a Amazon Music com um link e informou que "todos os novos ouvintes terão quatro meses de graça".





Alguns artistas reclamaram que Young e Mitchell deixaram a plataforma pela questão da desinformação, e não em protesto aos pagamentos insuficientes.





A cantora e compositora India Arie, que também abandonou o Spotify por causa do podcast de Rogan, afirmou: "Pagar aos músicos uma fração de centavo? E (a Rogan) US$ 100 milhões? Isso mostra o tipo de empresa que ela é".





Leo Sidran acredita que a única forma de mudar o sistema é com a saída dos grandes nomes da música da plataforma para gerar um impacto.





“Se Adele, ou Billie Eilish, ou alguns grandes artistas pop contemporâneos saíssem, talvez fizesse diferença", afirmou. "Mas a saída dos artistas independentes realmente não vai afetar o Spotify. Vai afetar os artistas", acrescentou.





Miles Blackwood, artista independente de 31 anos de Boston, conhecido como Baze Blackwood, afirma que o episódio de Rogan se uniu à irritação com a taxa de pagamento e que iniciou o processo para retirada de suas músicas do Spotify. Para ele, há plataformas mais justas. "Eu acho que isso foi realmente a gota d'água."