Retrospectiva Spotify 2022: veja os artistas mais tocados no Brasil

Mais um ano chega ao fim e, desse modo, já é possível destacar os artistas preferidos do público. Por isso, o Spotify - maior serviço global de assinatura de streaming de áudio - reuniu os dados das reproduções de seus ouvintes e fez uma retrospectiva de 2022. O nome da cantora Marília Mendonça - que morreu em desastre aéreo aos 26 anos, em novembro de 2021 - ainda é o mais tocado na plataforma entre os brasileiros.





De acordo com a “Retrospectiva Spotify 2022”, Marília foi a artista mais escutada no Brasil este ano . Em seguida aparecem outros nomes do sertanejo, como Henrique & Juliano, Jorge & Mateus, Gusttavo Lima e, por fim, Maiara & Maraisa.









Em relação aos álbuns brasileiros mais tocados na plataforma, a lista é liderada por “Manifesto Musical”, de Henrique & Juliano. Depois aparecem “Festa das Patroas 35%”, por Marília Mendonça e Maiara & Maraisa; “Buteco in Boston (Ao Vivo)”, por Gusttavo Lima; “Próximo Passo”, por Hugo & Guilherme; “Chama Meu Nome”, por Pedro Sampaio





Desse modo, o ritmo brasileiro mais ouvido na plataforma foi o sertanejo pop. Em seguida, vem o funk carioca, sertanejo universitário, sertanejo e arrocha.



Podcasts

Além das músicas, este foi o ano dos podcasts. Na retrospectiva do Spotify, cinco foram destacados: Podpah, A Mulher da Casa Abandonada, Mano a Mano, Café da Manhã e Psicologia na Prática.





Vale ressaltar que o “Podpah” foi o primeiro podcast a utilizar a funcionalidade de vídeo no Spotify disponibilizada pela primeira vez no Brasil e na América Latina em janeiro deste ano.





O podcast apresentado por Igão e Mítico conquistou a primeira posição entre os mais escutados no Spotify no Brasil em 2022 - e a 24ª no ranking global.





No Brasil, Podpah é seguido por A Mulher da Casa Abandonada, apresentado por Chico Felitti (#2); Original Spotify Mano a Mano, do rapper Mano Brown; Original Spotify Café da Manhã, em parceria com a Folha de S. Paulo; e Psicologia na Prática, o primeiro podcast Exclusivo Spotify a estrear vídeo no Brasil.