'Sal': Pedro Sampaio comemora parceria com Pabllo Vittar

Pedro Sampaio e Pabllo Vittar lançam parceria com vibe verão, praia e diversão em "Sal" (foto: Divulgação/Gabriel Renne) Estado de Minas, o DJ contou como surgiu a ideia da canção e também do feat. com a drag queen. Além disso, comentou sobre os boatos de estarem em um relacionamento. Dois grandes nomes da cultura pop no Brasil atualmente se juntaram em “Sal”, parceria entre Pedro Sampaio e Pabllo Vittar. A música, que traz uma vibe verão, praia e diversão, foi lançada nesta quinta-feira (10/11) com direito a um videoclipe. Ao, o DJ contou como surgiu a ideia da canção e também do. com a drag queen. Além disso, comentou sobre os boatos de estarem em um relacionamento.













“Alguns meses atrás, eu estava num processo de composição, e quando ‘Sal’ surgiu foi de uma forma muito despretensiosa. Eu estava brincando no microfone, o refrão saiu, e a gente foi construindo a música. Quando ela ficou mais ou menos pronta, na hora eu pensei na Pabllo”, relembrou.





Ele apontou que, na primeira oportunidade que teve de encontrar Pabllo pessoalmente, mostrou a canção. E deu tudo certo: “Odeio mandar música por WhatsApp, acho que fica frio. Falei: ‘Pabllo, fiz uma música e quero te mostrar pessoalmente’. No dia do ‘Criança Esperança’ nos encontramos no camarim dela, enquanto estava se trocando, e ela amou (a música), já pegou o refrão e cantou. Poucas semanas depois já tinha finalizado a voz, e a gente estava marcando a data do clipe".





"Um feat com a Pabllo, para mim, é um acontecimento não só profissional como pessoal. Por tudo que ela representa, então poder estar junto nisso é um sonho." Pedro Sampaio



Pabllo também comemorou o feat: “‘Sal’ é uma música muito especial. Tudo a ver com o verão, uma vibe incrível! Muito massa estar ao lado do Pedro pela primeira vez em um projeto! Ele é um super amigo meu que admiro demais o trabalho. Então não poderia ter sido mais incrível”.

Clipe Além da música, a parceria vem com um clipe do jeito que o DJ gosta de trabalhar: cinematográfico e cheio de referências. “A ideia foi trabalhar com o contraste. A Pabllo, por si só, me inspirou muito. Como drag, na visão da sociedade, existe um contraste muito grande quando ela está montada. Isso me despertou algo curioso no processo”, destacou.

Ele ainda deixou uma mensagem “subliminar”. “Em todo pré-lançamento, estamos em um ambiente totalmente 'gelo'. No clipe vocês vão entender o que estou falando. Porque nem tudo é o que parece ser”, afirmou.





Relacionamento?

Com uma relação próxima dos dois, surgiram boatos nas redes sociais de que eles estariam em um relacionamento. Ao ser questionado se estão “juntos” realmente, o DJ brincou: “A gente estava junto vários dias…”.

Pedro Sampaio e Pabllo Vittar em "Sal", lançado nesta quinta-feira (10/11) (foto: Divulgação/Gabriel Renne)

No entanto, afirmou que é tudo uma brincadeira, e os dois são “livres”. “Surgiram boatos, mas isso é normal. Faz parte do nosso trabalho no Pop. Eu e Pabllo nos damos muito bem, já nos beijamos na televisão, TVZ, Música Boa, a gente gosta disso, somos pessoas livres. E é o que eu falo: é impossível segurar Pabllo Vittar. Você conversa com ela por dez minutos e já sente que ela é livre. Acho que a Pabllo, agora, não está para relacionamento”, afirmou.