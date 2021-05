'Quem me conhece sabe que sou piranha e não ia casar', diz Pabllo Vittar

O single faz parte do projeto do novo álbum da cantora, cujo lançamento está previsto para este ano (foto: Ernna Cost/Divulgação)

Durante o show que fez no "Big brother Brasil", no último dia 21 de abril, Pabllo Vittar exibiu um anel de brilhantes e deu a entender que estava noiva. A notícia pegou os fãs da drag queen de surpresa e tomou conta das redes sociais. Tudo foi ainda mais comentado depois que ela postou uma foto de mãos dadas com o suposto parceiro, no Instagram. "Piranha também ama", dizia a legenda. Durante o show que fez no "Big brother Brasil", no último dia 21 de abril, Pabllo Vittar exibiu um anel de brilhantes e deu a entender que estava noiva. A notícia pegou os fãs da drag queen de surpresa e tomou conta das redes sociais. Tudo foi ainda mais comentado depois que ela postou uma foto de mãos dadas com o suposto parceiro, no Instagram. "Piranha também ama", dizia a legenda.





A novidade, tratada primeiro como notícia, até mesmo pela imprensa, foi uma bem-sucedida estratégia de marketing para o lançamento do single "Ama sofre chora", disponibilizado nas plataformas digitais na noite da última quinta-feira (6/5). O clipe da música foi lançado no YouTube nesta sexta (7/5). Nele, Pabllo aparece vestida de noiva, mas com a maquiagem borrada, em alusão ao choro.





Uma das prévias divulgadas nas redes sociais mostra a artista falando ao telefone. Na ligação, ela lamenta o abandono de um parceiro que a deixou esperando no altar. "Você diz que meu amor não é para casar e ri desse meu sonho de ir para o altar. Quem você pensa que é para vir aqui me humilhar?", diz a cantora, antes de chorar.





Em outro, enquanto olha para uma fotografia, ela ameaça: "Se você não quiser me assumir, eu vou cantar para todo mundo ouvir".



''Quem me conhece mesmo sabe que eu sou piranha e que não ia me casar. Mas vocês vão ver que piranha também pode casar, amar, sofre e chora'' Pabllo Vittar, cantora





SONHO





No clipe de “Ama sofre chora”, cuja direção ela divide com Flávio Verne, a cantora trocou suas famosas coreografias por uma interpretação dramática, com referência a novelas mexicanas, como “Rubi” (2004).





“É um clipe muito diferente do que venho fazendo, eu me entreguei à atuação. Vão vir o Globo de Ouro, a Palma de Ouro e o Oscar”, brinca.





Pabllo contou que o figurino foi inspirado no vestido de casamento da Princesa Diana e estranhou a experiência de se enxergar na posição de noiva, embora diga que as gravações foram das mais prazerosas que já fez.





“É uma energia muito louca, parece que vão sair borboletas pela sua garganta. E olha que eu nem ia me casar de verdade, só estava gravando”, comenta. A cantora avalia que o single pode contribuir para normalizar os casamentos entre a comunidade LGBT.





“A gente também ama, tem nossos direitos, respira, paga nossos impostos. Então vamos naturalizar o amor entre as pessoas. Acho que o clipe vem reforçar isso mais uma vez.”





Pabllo se diz surpresa com a repercussão que a campanha de divulgação teve, por ludibriar o público com a ideia de que ela estava de fato noiva. “Recebi muitas mensagens de fãs felizes porque eu ia me casar, me desejando coisas boas. E outros dizendo que estavam com ciúmes e muito tristes porque, agora, teriam que me dividir com outra pessoa”, diverte-se.





“Quem me conhece mesmo sabe que eu sou piranha e que não ia me casar. Mas vocês vão ver que piranha também pode casar, amar, sofre e chora”, completa, fazendo referência ao refrão do single.





O modo como Pabllo Vittar se define como “piranha” na faixa não é uma novidade em sua carreira. Nos últimos anos, a cantora aderiu a termos considerados pejorativos no universo feminino em suas composições, como no hit “Amor de que”, em que se classifica como “quenga” no refrão.





Para ela, a escolha é uma forma de ressignificar certas expressões. “Na minha cabeça, essas palavras nunca foram algo pejorativo. Minha mãe sempre me chamou assim, eu sempre chamei minhas amigas assim, é sempre para um lado muito positivo. Nas minhas músicas, tento reforçar isso e tirar o estigma da palavra.”





“Ama sofre e chora” traz o ritmo do forró, relembrando as raízes nordestinas de Pabllo Vittar, natural de São Luís (MA), mas radicada em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. O forró foi alavancado por sua releitura com o fenômeno da Pisadinha no último ano, que superou o pop e o rap nas plataformas de streaming, conforme indicam dados do Spotify.





“Tudo o que mais amei do ano passado para cá foi essa exaltação do forró, dos ritmos regionais originários lá do Norte e Nordeste, que foi onde cresci e me criei. Fico muito feliz vendo outros artistas também olhando esse ritmo com carinho, levando o nosso som e nossa voz para todos os lugares do mundo”, completa Pabllo.



''Tudo o que mais amei do ano passado para cá foi essa exaltação do forró, dos ritmos regionais originários lá do Norte e Nordeste, que foi onde cresci e me criei. Fico muito feliz vendo outros artistas também olhando esse ritmo com carinho, levando o nosso som e nossa voz para todos os lugares do mundo'' Pabllo Vittar, cantora



PLAYLIST Para aguçar ainda mais a curiosidade dos fãs, a drag queen virou a foto de capa e fez a curadoria da playlist "Forró nostalgia", do Spotify. Com 60 músicas, a lista de reprodução conta com hits como "Você nunca me amou", da Banda Magníficos, "Não pegue esse avião", dos Cavaleiros do Forró, e "O que tem que ser será", dos Aviões do Forró.





A playlist foi liberada três dias antes do lançamento do single. Essa não é a primeira vez que Pabllo Vittar se dedica ao forró. Ela já incorporou o gênero em canções de sucesso, como "Seu crime" e "Amor de que".





O single "Ama sofre chora" marca o início da divulgação do quarto álbum da cantora, ainda sem título e com lançamento previsto para este ano. Pabllo garante que o disco está cheio de brasilidades e ritmos musicais que nunca havia explorado, além do forró.





Ela também promete parceria com novos artistas, sem revelar nomes. A equipe preparou um material em vídeo com os bastidores das gravações no estúdio, que será disponibilizado ao público no lançamento.





O último trabalho da artista, "111", estreou em março de 2020. O registro deu fruto a "111 DELUXE", liberado em novembro do mesmo ano, com remixes das faixas originais e duas inéditas, "Eu vou" e "Bandida", essa última em parceria com a cantora Pocah.





Desde então, Pabllo Vittar tem aproveitado para estreitar os laços com o mercado internacional. Depois de colaborar com a cantora britânica Charli XCX e com o duo estadunidense Sofi Tukker, ela figurou recentemente no single "Lento", da norte-americana Lauren Jauregui - ex-integrante da girl band Fifth Harmony -, e no remix da música "Man's world", da também britânica Marina.





AMA SOFRE CHORA

• Pabllo Vittar

• Sony Music

• Disponível nas plataformas digitais

• O clipe da música está no YouTube









*Estagiário sob a supervisão da editora Silvana Arantes

Em coletiva virtual de imprensa aberta ao público realizada nesta sexta-feira (7/6) Pabllo Vittar contou que o clipe surgiu a partir de um sonho em que estava se casando - algo que nunca havia passado pela sua cabeça - e resolveu abraçar a ideia. “Eu já fui tudo: espiã, bandida, mocinha (em seus clipes). Faltava ser noiva ”, diz a artista, de 27 anos.