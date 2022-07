Marília Mendonça: EP póstumo inicia série de homenagens à cantora

'Decretos Reais', homenagem à Marília Mendonça, é anunciado dois dias antes do aniversário da cantora (foto: Reprodução/Twitter) Uma homenagem póstuma à Marília Mendonça será feita pela equipe da cantora, oito meses após a morte da artista. “Decretos Reais” é uma série de projetos em tributo à "rainha da sofrência", com direito a um EP a ser lançado nesta quinta-feira (21/7).









A foto de todas as redes sociais da cantora foi atualizada com uma imagem dela sorridente. Além disso, no registro, ela carrega uma coroa na cabeça, eternizada como “rainha da sofrência”.

Os perfis oficiais da cantora foram atualizados (foto: Reprodução/Twitter)

De acordo com o jornalista Leo Dias, o escritório da cantora vai concretizar uma série de projetos que ela idealizou antes de sua morte. O primeiro é o lançamento do EP "Cumpra-se", com quatro faixas regravadas em uma live, a ser divulgado nesta quinta-feira (21/7), às 21h.





Este é o primeiro lançamento da cantora após o trágico acidente, em 5 de novembro. O avião que levava Marília e outras quatro pessoas caiu em Caratinga, no Vale do Rio Doce, e matou ela e outras quatro pessoas.





O episódio foi chocante para milhões de fãs que ela tinha em todo país. Por isso, nas redes sociais, o lançamento foi comemorado por muitos deles.