Maiara e Maraisa fazem 1º show em MG após morte de Marília Mendonça

Cantoras se apresentam em Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo em novembro (foto: Maiara e Maraisa/Divulgação) Pouso Alegre sedia o primeiro show das sertanejas Maiara e Maraísa em Minas Gerais, após o acidente que matou a cantora e amiga Marília Mendonça , no último dia 5. A apresentação será nesta sexta-feira (19/11), no Summit Hall e a abertura dos portões está prevista para 21h. As irmãs estavam com Marília no projeto ‘As Patroas’, que tinha previsão de turnê para 2022.



“Esse final semana vai ser cheio de amor e de muita emoção pra vocês!”, anunciaram as cantoras pelo “Esse final semana vai ser cheio de amor e de muita emoção pra vocês!”, anunciaram as cantoras pelo Instagram oficial . Além do show em Pouso Alegre, elas se apresentam em Presidente Prudente (SP) no sábado (20/11). Dos dez shows divulgados na agenda das cantoras para novembro, apenas o de Pouso Alegre será em Minas Gerais. Os demais são em Santa Catarina, São Paulo e Paraná.

Ao divulgar a agenda do mês na rede social, a dupla reforçou o sentimento pela amiga que faleceu em acidente aéreo no último dia 5. “A melhor forma de seguir acreditando que as coisas vão ficar bem é simplesmente seguir trabalhando com a mesma verdade e os mesmos sonhos de sempre”.

Na legenda ainda acrescentaram: “Pedimos a todos que possam ser a nossa terceira voz, que nos deem forças nesses dias difíceis e que a música vença mais uma vez!”. As últimas apresentações da dupla, pelo Brasil, tiveram comoção das artistas e do público e, em cada uma delas, a emoção predominou.

A assessoria da dupla informou ao Terra do Mandu que ainda não há definição sobre o projeto Patroas. “No momento, somente o desejo de dar continuidade ao sonho que as três construíram juntas. Agenda que era da cantora Marília Mendonça, a dupla Maiara & Maraísa irá cumprir na medida do possível.”