Maraisa desabafa sobre morte de Marília Mendonça: 'Tudo no meu corpo dói'

Maraisa, da dupla com Maiara, desabafou nas redes sociais após o enterro de Marília Mendonça (foto: Reprodução/Redes sociais) A morte prematura da cantora Marília Mendonça no acidente de avião na última sexta-feira (5/11) deixou uma dor inexplicável em familiares, amigos, fãs e muitos admiradores. Maraisa, da dupla com Maiara, uma das pessoas mais próximas da “rainha da sofrência”, compartilhou nas redes sociais durante a madrugada deste domingo (7/11) o sentimento de luto pela perda da amiga após o velório.









Maraisa e outras pessoas próximas de Marília se despediram pela última vez da cantora ontem no velório e em seguida, no sepultamento. “Beijei, toquei e quando iam fechar eu já pensava que eu nunca mais ia te ver! E os nossos sonhos?? E os nossos planos?? Tô inconformada, em alfa! Começo a falar uma coisa e esqueço! Estou forte e, de repente, saio do eixo! Vou cantar e parece que nunca fiz isso na vida”, escreveu.





Marília tinha acabado de lançar um álbum com Maiara & Maraisa para o projeto das Patroas. “Queria ouvir nosso álbum com você, sempre lembrando do porquê escolhemos cada faixa, mas você não responde… Você não diz nada… Parece que está dormindo em um sonho de princesa!”, lamentou Maraísa.





“Juntando meus cacos, minhas forças, conversando com Deus e pedindo ajuda a Ele, mais do que nunca, porque eu nunca tive que conversar com alguém trancado em uma caixa de madeira. Amiga… Eu sei que você, mais do que ninguém, ia me querer forte mas eu nem sei se você me ouve Cara chorando muito”, acrescentou.





A cantora descreveu como está se sentindo com a perda de Marília. “Dessa vez você não vai ter a Maraisa inabalável. É uma dor, uma tristeza… Vivendo e morrendo ao mesmo tempo! Eu nunca vou entender! Mas eu sempre vou te amar. E irei honrar seu nome e seus sonhos até o fim da minha vida!!!”





Por fim, ela publicou uma ilustração que mostra ela e a irmã, Maiara, cantando para o céu, onde está Marília Mendonça e a música "Estrelinha", que participou com Di Paullo & Paulino, e diz: "Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume. Vamos conversar pra te alegrar tem até vaga-lumes."





Marília estava embarcada no projeto das Patroas com a dupla Maiara & Maraísa, que sairia em turnê no ano que vem. As três vozes do ‘feminejo’ eram muito próximas.





O último show da cantora foi ao lado da dupla e chegaram a fazer uma brincadeira em que Marília chegou no palco com dois buquês pedindo a mão das gêmeas em casamento.





O avião que levava a cantora sertaneja Marília Mendonça caiu na tarde dessa sexta-feira (5/11) em Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, onde ela faria um show. A confirmação da morte da cantora foi feita pela assessoria da cantora.





No sábado (6/11), o corpo da cantora foi velado no Ginásio Goiânia Arena com a presença do público, que acompanhou e admirou a carreira de Marília durante todos esses anos.