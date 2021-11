'As Patroas' seria o show dos sonhos de Marília Mendonça e Maiara & Maraísa

Marília Mendonça estava empolgada para começar a turnê das Patroas, ao lado de Maiara e Maraísa, em 2022 (foto: Natasha Werneck/EM/D.A Press) Há exatamente um mês, em 5 de outubro, Marília Mendonça anunciava uma grande turnê das Patroas para 2022, no gramado do Allianz Parque, em São Paulo, ao lado das amigas Maiara & Maraísa. Os planos das cantoras teriam início em Belo Horizonte com uma mega produção e uma capacidade para 24 mil pessoas na Esplanada do Mineirão.





19:24 - 05/11/2021 Cristiano Araújo e Gabriel Diniz também morreram em acidentes; relembre Estado de Minas questionou a cantora se ela estava preparada para voltar a Belo Horizonte. Marília relembrou que a cidade deu trabalho na última passagem por aqui, com a turnê “Todos os Cantos”, em outubro de 2019, onde esperava 15 mil pessoas e se deparou com mais de 100 mil na Praça da Estação, no Centro de BH. O projeto “Festa das Patroas” estava marcado para acontecer em 19 de março de 2022, na capital mineira. No anúncio, feito em São Paulo, oquestionou a cantora se ela estava preparada para voltar a Belo Horizonte. Marília relembrou que a cidade deu trabalho na última passagem por aqui, com a turnê “Todos os Cantos”, em outubro de 2019, onde esperava 15 mil pessoas e se deparou com mais de 100 mil na Praça da Estação, no Centro de BH.

“Belo Horizonte assustou o resto do Brasil”, comentou a cantora. Mas a cidade foi lembrada com carinho por ela. “Algumas das melhores histórias de shows que já fiz são de lá”, afirmou. Marília disse ainda que estava animada para retornar com as amigas Maiara & Maraísa, com quem lançou várias músicas recentemente.

O show, programado para março do ano que vem, iria contar com uma mega produção. Durante a coletiva de imprensa, a cantora demonstrou muito entusiasmo para iniciar o projeto. O público teria três horas de show, em um palco memorável com Marília Mendonça, Maiara e Maraisa dividindo e interagindo durante toda a apresentação.





Este era um projeto sonhado pelas cantoras desde 2015, quando se conheceram. As três vozes do “feminejo” chegaram a "trollar" a imprensa no local da coletiva para contar a novidade. Em um telão, elas lamentaram que não poderiam estar presentes no evento devido à pandemia do novo coronavírus, enquanto torciam para que tudo passasse e termos de volta todos reunidos novamente.

“Nós persistimos e acreditamos, porque não são apenas os shows, é a vida que não pode parar. O passado já foi, o futuro já chegou, e só quem vive a vida faz o presente. Então bora buscar de volta os fãs, as imagens, a alegria, o sentimento? Bora voltar a cantar o amor, a gratidão de podermos seguir em frente?”, comunicaram as amigas.





O vídeo foi interrompido por uma “falha” no sistema, elas pediram para a imprensa virar de costas para o telão e, de frente para um palco, quando as Patroas entraram em campo cantando o novo sucesso de “Todo mundo menos você”, do EP 35%. A ideia transmitida, segundo elas, é deixar todo o on-line para trás e trazer a volta dos shows presenciais. Após a entrada triunfal, Marília, Maiara e Maraísa contaram que este foi o melhor momento que encontraram para colocar em prática o sonho, após dois anos paradas devido à pandemia de COVID-19.





Os shows também iriam passar pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Marília ainda brincou durante a coletiva de que poderia aumentar o número de lugares se os fãs insistissem.